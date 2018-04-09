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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
09.04.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Reflü belirtileri nelerdir? Reflü neden olur?

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Reflü belirtileri nelerdir? Reflü neden olur?

Son zamanlarda her yemek sonrası ağzınıza gelen acı sudan, boynunuza yayılan ağrılardan ve göğsünüzdeki yanmadan yakınıyorsanız, dikkat! Size bu şikayetleri yaşatan reflü olabilir. Reflü bazen kendini boğazda yanma hissiyle de belli edebiliyor. Bu rahatsız edici durum yemek borusuna ve hatta ağza kadar gelen yemek ve mide asidi ile belirgindir. Peki,  reflü hastalığı nedir? Reflünün belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıldır? 

"REFLÜ HAYATINIZI ÇEKİLMEZ HALE GETİRMESİN!"


Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel, reflü hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi:  Reflü hastalığı, genel tabirle mide asidinin ve yiyeceklerin yemek borusuna geri kaçma durumudur. Genellikle asit, bazen safra ve pankreas sıvısından oluşan mide içeriği yemek borusuna geri kaçabiliyor ve içeriğin burada uzun süre yemek borusu ile teması, yemek borusunun kendini koruma özelliğini yitirmesine neden olabiliyor. Bunun sonucunda da reflü hastalığı oluşuyor.

Reflü hastalığı toplumumuzda her ne kadar önemsiz görülüp, ilaçlarla geçiştirilmek istensede, reflü tedavi altına alınmadığında çok nadirde olsa kansere kadar gidebilecek ciddi bir hastalıktır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

• Göğsün ön tarafında, midenin üst bölümüne karşılık gelen bölgede yanma, ekşime ile boğazda yanma hissi

• Ağza acı su gelmesi

• Geğirme

• Ses kısıklığı

• Boğazda dolgunluk ve gıcık hissi

• Ağız kokusu

• Geçmeyen öksürük

• Yutma güçlüğü ve yutarken yiyeceklerin takılma hissi

• Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım tekrarlayan astım nöbetleri

• Tedavi edilemeyen larenjit ve farenjit

REFLÜ BELİRTİLERİ BAŞKA ETKENLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR

Reflü, daha çok yaşam stili, diyet, yeme alışkanlığı, ilaçlar, hamilelik, diyabet    ve hızlı kilo alma gibi durumlarla kendini gösterebilen hastalıktır. 

REFLÜ HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

• Kilo fazlalığı varsa mutlaka kilo verilmeli

• Yemek saatleri ve beslenme düzeni değiştirilmeli

• Yemeklerde mide çok fazla doldurulmamalı

• Özellikle yatmadan en az 3 saat önce sulu ya da katı gıda alımı kesilmeli

• Geceleri uyandıran reflüde, yatağın başı 15-20 cm kadar yükseltilerek uyunmalı

• Portakal, limon gibi asitli meyve suları içilmemeli

REFLÜNÜN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Reflü hastalığı günümüzde tanısı konduktan sonra önleminin alınması ve tedavisi mümkün bir hastalıktır. Yeni başlayan, kısa süreli ve hafif şiddetli hastalıkta hayat tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi uygulanır. Tedaviye dirençli, sık tekrarlayan ve şiddetli hastalıkta daha kuvvetli asit baskılama stratejileri kullanılabilir. Medikal tedavi ile semptomların yeterince kontrol edilemediği, uzun süreli ilaç kullanımının yan etkilerinden kaçınmak için veya mide fıtığı gibi yapısal değişikliğin olduğu durumlarda ise cerrahi uygulanabilir. Bu arada 2015 yılında JAMA adlı Amerikan dergisinde, reflü tedavisinin bel kemiğini oluşturan PPI (Proton Pompası Inhibitörü) ile ilgili olarak  bu ilaçların uzun kullanıldığında Alzheimer benzeri erken bunamalara ve bazı böbrek hastalıkları yatkınlığı arttırdığı gösterildi. Bu yüzden ameliyat seçeneğini de tercih eden hastalarda artmaktadır.

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