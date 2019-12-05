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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Prostat büyümesi neden olur? Prostata ne iyi gelir?

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Prostat büyümesi neden olur? Prostata ne iyi gelir?

Prostat büyümesi, erkeklerin karşılaştığı en tehlikeli rahatsızlıklardan birisidir. Kontrollerin sağlanmaması halinde ileri safhalara taşınabilen prostat büyümesi, çok daha büyük sorunlara neden olabilmektedir. Peki, prostata ne iyi gelir ve prostat büyümesi neden olur? İşte, prostat tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar

Prostat; vücudun derinliklerine sıkışmış, mesane ve penis arasındaki bir bezdir. Pek çok insan, prostatın ne olduğunu bilmiyor. Bazı yönlerde, erkek prostat bezi, kadın meme bezlerine eşittir. Meme bezleri, çocuğu yaşamın erken aşamalarında beslemekten sorumludur; prostat spermin daha erken korunmasından sorumludur.

Prostat Bezi Nedir?

İdrar akışını kontrol etmeye yardımcı olan ve boşalma sıvısı üreten bez, genellikle genç erkeklerde küçük, yaşlı erkeklerde daha büyüktür. Prostat bezi, erkekler yaşlandıkça büyür. Genç erkeklerde prostat bir ceviz büyüklüğündedir. Yaşlı erkeklerdeyse tenis topu büyüklüğünde büyür. Erkekler yaşlandıkça ve prostatları büyüdükçe prostat kanserine duyarlı hale gelirler. Her on yılda bir prostat bezi büyüme eğilimi gösterir.

Prostat boyutundaki kademeli büyüme, mesanenin daha fazla çalışmasını sağlayan salgıların üzerine baskı yapmasına neden olur. Prostat bezinin büyümesi; idrar yapma zorluğu ve sık idrara çıkmaya neden olabilir.

Prostat Bezi ve Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

Prostat kanseri tehdit edici olabilir. Erkeklerde görülen en yaygın ve en ölümcül ikinci kanser türüdür. Her yaştan kadına saldıran meme kanserinin aksine, prostat kanseri genç erkeklerde son derece nadirdir. Tüm kanserlerde olduğu gibi, prostat kanseri, bez içindeki hücreler kontrolden çıkmaya başladığında ortaya çıkar. Bazı prostat kanserleri prostat içinde kalır. Bazıları yavaş büyüyen ve çok düşük risklidir. Diğerleri daha agresiftir ve vücudun komşu organlarına yayılır.

Erkeklerde Prostat Bezi Sorunların Nedeni

Birçok erkek, yaşlandıkça, prostat bezi iltihabının neden olabileceği idrar semptomları yaşar. Yaşlı erkeklerde, semptomlar, prostat bezinin iyi huylu bir şekilde genişlemesinden dolayı tüplerde tıkanmaya bağlı olabilir. En sık görülen semptom mesanenizi boşaltmakta zorluk çekmektir. Prostat bezi semptomları doktora danışmayı gerektirecek kadar rahatsız edici olabilir. Tüm idrar semptomları prostattaki değişikliklerden kaynaklanmamaktadır. Ayrıca, bazı erkekler prostatları genişlemesine rağmen az sayıda semptomla karşılaşır.

Prostat Bezinin Büyüme Belirtileri

Prostat genişlemeye başladıktan sonra bile, başlangıçta hiçbir belirti olmaz. Prostat bezinin genişlemesinin ilk işareti genellikle idrar yapma problemleridir.

Prostat problemleri ile sıklıkla karşılaşılan idrar semptomları şunları içerir: gece boyunca sık idrara çıkma ihtiyacı, gün içinde daha sık idrar yapma, idrara çıkma dürtüsü o kadar güçlü ve ani olabilir ki, tuvalete zamanında ulaşamayabilirsiniz, idrar akışının başlaması yavaştır, idrardan sonra mesanenin tamamen boşaltılmadığı hissi, idrar akışına kuvvet uygulanmaması, akışın yönlendirilmesini zorlaştırır, idrar yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar gitme ihtiyacı hissi.

Prostat Bezi Neden Büyür?

Bakteriler bazen prostat bezinin iltihaplanmasına neden olur. Kesin olarak altta yatan neden belirsizdir. Ateş, bel ağrısı, kasık ağrısı, acil ve sık idrara çıkma gibi belirtiler varsa doktorunuza danışmalısınız. Antibiyotikler akut bakteriyel prostat için önemlidir. Prostat bezinin büyümesi yaş ilerledikçe daha da yaygınlaşır ve sıkıntılı semptomlara neden olabilir. Büyümüş prostat her zaman idrar sorunlarına neden olmaz.

Araştırmalar, bir erkeğin prostat bezinin büyüklüğünün idrara çıkma problemlerinin türü veya ciddiyeti üzerinde çok az etkisi olduğunu göstermektedir. İdrar semptomlarının bir başka nedeni, mesanenin kas duvarındaki değişiklikler olabilir, bu da mesanede spazmlarına neden olabilir veya mesaneyi zayıflatarak idrarın geçmesine neden olabilir.

Büyümüş Prostat Bezinin Teşhisi

Eğer idrara çıkma problemlerinden rahatsızsanız, doktorunuza danışmalısınız.

Yaşınız kaç olursa olsun muayene olmalı ve doktorunuzun önerilerine uymalısınız. Doktorunuz prostat bezinin boyutunu ve şeklini kontrol etmek için muayene yapılabilir. Prostatın enfekte olmadığından emin olmak için idrar kontrolü yapabilir. İdrardan geçen hızı tahmin etmek içinse idrar hız akış kontrolü yapabilir. Doktorlar, ayrıca mesanenin tamamen boşalıp boşalmadığını ve böbreklerinizi incelemek için ultrason muayenesi yapabilir.

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