Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriPropolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?
GeriSağlık Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
20.11.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Propolis, arı tarafından üretilen antiviral özelliği ile birçok alanda kullanılmaktadır. Arılar tarafından üretilmesi dolayısıyla tamamen doğal bir yapıya sahip olan propolis, bağışıklık sistemini harekete geçirme ve cilt sağlığını destekleme amaçlı da kullanılabilmektedir. Tedavi amaçla kullanımı 12. yy'a kadar uzanan propolis, Yunan yazıtlarında da yara ve çürükler için kür olarak kullanıldığı detaylarıyla yer bulmaktadır. İşte, propolisin faydaları hakkında uzman görüşleri

Propolisin faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, propolisin faydaları hakkında bazı bilgiler

PROPOLİSİN FAYDALARI NEDİR?

Bağışıklık sistemini ve cilt sağlığını desteklemek için de kullanılan Propolis’in yara iyileştirmeyi hızlandırıcı özelliği yapılan araştırmalarla da ortaya konulmakta. Özellikle sindirim sistemindeki iç yaralara karşı kullanılan Propolis, bu sayede mide-bağırsak sorunlarında destekleyici takviye görevi görülebiliyor. Uzmanlar, hemoroit sorunlarına karşı da uzun süredir kullanımı bilinen bu mucizevi maddenin hemoroit problemlerinde, yara iyileştirici, antiinflamatuar (iltihapla savaşan), kılcal damarları güçlendirici, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde son derece ideal bir doğal takviye olarak kullanıldığını dile getiriyor.

FAYDALARI YUNAN YAZITLARINDA DA YER ALIYOR

Reçineli ve mum kıvamında olan, arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan bir madde olan Propolis’i arılar, kovandaki çatlakların kapatılması, zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan kovanın korunması amacıyla kullanıyor. İnsanoğlu tarafından binlerce yıldır bilinen Propolis’i, Asur’lular yara iyileştirmek için, Mısırlılar mumyalama için kullandı. Eski Yunan yazıtları bu maddeyi iltihaplanan yaralar ve çürükler için kür olarak tanımlarken Roma'da yara üzerine konulan lapa benzeri karışımın yapımında kullanıldı. Avrupa'daki 12. yüzyıl kayıtları ise Propolis’in ağız ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığından bahsediyor. 


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Murat Başoğlu'na mahkemeden iyi haber

'Üzse de... Ağlatsa da... O benim kıymetlim'

Cebimde sadece 10 lira var, keşke bu yarışmaya katılmasaydım!