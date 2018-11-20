Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?
Propolis, arı tarafından üretilen antiviral özelliği ile birçok alanda kullanılmaktadır. Arılar tarafından üretilmesi dolayısıyla tamamen doğal bir yapıya sahip olan propolis, bağışıklık sistemini harekete geçirme ve cilt sağlığını destekleme amaçlı da kullanılabilmektedir. Tedavi amaçla kullanımı 12. yy'a kadar uzanan propolis, Yunan yazıtlarında da yara ve çürükler için kür olarak kullanıldığı detaylarıyla yer bulmaktadır. İşte, propolisin faydaları hakkında uzman görüşleri
Propolisin faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, propolisin faydaları hakkında bazı bilgiler
PROPOLİSİN FAYDALARI NEDİR?
Bağışıklık sistemini ve cilt sağlığını desteklemek için de kullanılan Propolis’in yara iyileştirmeyi hızlandırıcı özelliği yapılan araştırmalarla da ortaya konulmakta. Özellikle sindirim sistemindeki iç yaralara karşı kullanılan Propolis, bu sayede mide-bağırsak sorunlarında destekleyici takviye görevi görülebiliyor. Uzmanlar, hemoroit sorunlarına karşı da uzun süredir kullanımı bilinen bu mucizevi maddenin hemoroit problemlerinde, yara iyileştirici, antiinflamatuar (iltihapla savaşan), kılcal damarları güçlendirici, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde son derece ideal bir doğal takviye olarak kullanıldığını dile getiriyor.
FAYDALARI YUNAN YAZITLARINDA DA YER ALIYOR
Reçineli ve mum kıvamında olan, arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan bir madde olan Propolis’i arılar, kovandaki çatlakların kapatılması, zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan kovanın korunması amacıyla kullanıyor. İnsanoğlu tarafından binlerce yıldır bilinen Propolis’i, Asur’lular yara iyileştirmek için, Mısırlılar mumyalama için kullandı. Eski Yunan yazıtları bu maddeyi iltihaplanan yaralar ve çürükler için kür olarak tanımlarken Roma'da yara üzerine konulan lapa benzeri karışımın yapımında kullanıldı. Avrupa'daki 12. yüzyıl kayıtları ise Propolis’in ağız ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığından bahsediyor.
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