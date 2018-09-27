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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
27.09.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Polikistik over sendromunda beslenme önerileri

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Polikistik over sendromunda beslenme önerileri

Polikistik Over Sendromunda beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Merve Kalelioğlu, kadınlara değerli önerilerde bulundu.

Kadınlarımızda bulunan östrojen ile progesteron hormonlarında oluşan dengesizlik hallerinde polikistik over durumu görülür. En sık karşılaşılan kadın hastalıklarının başında gelen bu süreç aslında bir hastalık değil, polikistik over sendromudur ve en önemli belirtisi regl zamanlarının düzensizleşmesidir. Sesin kalınlaşması, göğüslerin küçülmesi, kilo alınması, saçların dökülmesi, doğurganlığın azalması, sivilcelenme ile yüz ve göğüs bölgelerinde tüylenme, polikistik over sendromunun diğer bariz belirtilerindendir. Kadınlarımız bu hassas dönemlerinde dengeli ve sağlıklı beslenme ile düzenli egzersiz yapmalıdır. Beslenme ve egzersiz programları sayesinde regl döneminin daha düzenli hale getirilebilmekte, kilolu bayanların ise %5 oranında kilo kaybetmeleri yumurtlamayı artırabilmektedir.

Polikistik over sendromunda beslenme önerileri

POLİKİSTİK OVER BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Polikistik Over sendromundaki kadınlar, düşük glisemik indeksli beslenme programı uygulanmalıdır. Bu dönemde kişinin özellikleri de dikkate alınarak diyetisyen kontrolünde, tüm sebze ve meyveler rahatlıkla tüketilebilecektir. Tam tahıllar ve sağlıklı yağlar listeye dahil edilebilecek ancak işlenmiş ya da rafine edilmiş karbonhidrat ürünleri ile, şekerli gıda ve içeceklerden uzak durulacaktır.

Kadınlar bu süreçte yemeklerini çok düzenli tüketmelidirler. Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı ve hatta en zengin öğün olarak değerlendirilmelidir. Diğer tüm öğünler kahvaltıya nazaran daha hafif tutulabilecektir. Karbonhidratlar, beyaz ekmek, pilav ve makarna gibi ürünler ile gazlı içecekler, şekerli gıdalar, baklagiller ve atıştırmalık abur cuburlarda bolca bulunmaktadır. Karbonhidratlar, vücut tarafından glikoza dönüştürülerek insülin salınımına neden olduğundan dolayı, öğünlerde karbonhidrat alımı minimuma çekilmelidir. Bu konulara dikkat edilmesi hormonal dengeyi sağlaması yanında kilo kaybını da beraberinde getirecektir.

Omega 3 yönünden zengin sağlıklı yağları içeren balık, avokado, tuzsuz fıstık ve zeytinyağı tüketilmeli, buna karşın protein içeren gıdaların tüketiminde yağsız olanları tercih edilmelidir. Krom içeren kabuklu deniz hayvanları, fındık, brokoli, domates ve armut gibi besinlerin tüketilmesi ile polikistik over sendromu belirtilerinin düzelmesi ve insülin aktivitesinin artması muhtemeldir.

Temel kaynağı güneş olan D vitamini, kadınlarımızda en çok görülen eksikliklerdendir. Bu sebeple D vitamini takviyesi önerilmekle birlikte, bunun yürüyüş ve benzeri fiziksel aktiviteler esnasında doğal yollardan alınması çok daha doğru bir usul olacaktır.

DOĞAL BESLENME ÇOK ÖNEMLİ!

Polikistik Over Sendromunda beslenme için özel bir besin önerilmesi değil sağlıklı bir beslenme programı ile daha aktif bir yaşam tarzı tavsiye edilmektedir. Bu nedenle reklamların aldatıcı etkilerine kanmayarak, diyet( light)  olduğu vurgulanan krakerler yerine kuru ya da yaş meyvelerden kendi evinizde hazırladığınız kokteyller, sürecin atlatılması açısından çok daha faydalı olacaktır. Yine diyet olarak pazarlanan gazlı içecekler ya da limonataları tüketmek yerine bir bardak suyu limon dilimleri ile aromalandırmak, sağlıklı günlere adım atmanızı hızlandıracaktır. 

Polikistik over sendromunda beslenme önerileri

arpanetmedya.com'a katkilari için tesekkürler.

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