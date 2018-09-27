Polikistik over sendromunda beslenme önerileri

Kadınlarımızda bulunan östrojen ile progesteron hormonlarında oluşan dengesizlik hallerinde polikistik over durumu görülür. En sık karşılaşılan kadın hastalıklarının başında gelen bu süreç aslında bir hastalık değil, polikistik over sendromudur ve en önemli belirtisi regl zamanlarının düzensizleşmesidir. Sesin kalınlaşması, göğüslerin küçülmesi, kilo alınması, saçların dökülmesi, doğurganlığın azalması, sivilcelenme ile yüz ve göğüs bölgelerinde tüylenme, polikistik over sendromunun diğer bariz belirtilerindendir. Kadınlarımız bu hassas dönemlerinde dengeli ve sağlıklı beslenme ile düzenli egzersiz yapmalıdır. Beslenme ve egzersiz programları sayesinde regl döneminin daha düzenli hale getirilebilmekte, kilolu bayanların ise %5 oranında kilo kaybetmeleri yumurtlamayı artırabilmektedir.

POLİKİSTİK OVER BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Polikistik Over sendromundaki kadınlar, düşük glisemik indeksli beslenme programı uygulanmalıdır. Bu dönemde kişinin özellikleri de dikkate alınarak diyetisyen kontrolünde, tüm sebze ve meyveler rahatlıkla tüketilebilecektir. Tam tahıllar ve sağlıklı yağlar listeye dahil edilebilecek ancak işlenmiş ya da rafine edilmiş karbonhidrat ürünleri ile, şekerli gıda ve içeceklerden uzak durulacaktır.

Kadınlar bu süreçte yemeklerini çok düzenli tüketmelidirler. Kahvaltı kesinlikle atlanmamalı ve hatta en zengin öğün olarak değerlendirilmelidir. Diğer tüm öğünler kahvaltıya nazaran daha hafif tutulabilecektir. Karbonhidratlar, beyaz ekmek, pilav ve makarna gibi ürünler ile gazlı içecekler, şekerli gıdalar, baklagiller ve atıştırmalık abur cuburlarda bolca bulunmaktadır. Karbonhidratlar, vücut tarafından glikoza dönüştürülerek insülin salınımına neden olduğundan dolayı, öğünlerde karbonhidrat alımı minimuma çekilmelidir. Bu konulara dikkat edilmesi hormonal dengeyi sağlaması yanında kilo kaybını da beraberinde getirecektir.

Omega 3 yönünden zengin sağlıklı yağları içeren balık, avokado, tuzsuz fıstık ve zeytinyağı tüketilmeli, buna karşın protein içeren gıdaların tüketiminde yağsız olanları tercih edilmelidir. Krom içeren kabuklu deniz hayvanları, fındık, brokoli, domates ve armut gibi besinlerin tüketilmesi ile polikistik over sendromu belirtilerinin düzelmesi ve insülin aktivitesinin artması muhtemeldir.

Temel kaynağı güneş olan D vitamini, kadınlarımızda en çok görülen eksikliklerdendir. Bu sebeple D vitamini takviyesi önerilmekle birlikte, bunun yürüyüş ve benzeri fiziksel aktiviteler esnasında doğal yollardan alınması çok daha doğru bir usul olacaktır.

DOĞAL BESLENME ÇOK ÖNEMLİ!

Polikistik Over Sendromunda beslenme için özel bir besin önerilmesi değil sağlıklı bir beslenme programı ile daha aktif bir yaşam tarzı tavsiye edilmektedir. Bu nedenle reklamların aldatıcı etkilerine kanmayarak, diyet( light) olduğu vurgulanan krakerler yerine kuru ya da yaş meyvelerden kendi evinizde hazırladığınız kokteyller, sürecin atlatılması açısından çok daha faydalı olacaktır. Yine diyet olarak pazarlanan gazlı içecekler ya da limonataları tüketmek yerine bir bardak suyu limon dilimleri ile aromalandırmak, sağlıklı günlere adım atmanızı hızlandıracaktır.

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