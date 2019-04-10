Polen nedir? Polen alerjisi belirtileri neler?
Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte polen alerjisi olanların vücutlarında reaksiyonlar başladı. Her ilkbahar, yaz ve sonbaharda, bitkiler aynı türdeki diğer bitkileri döllemek için küçük polen taneleri salgılarlar. Burun akıntısı, hapşırma, öksürük gibi alerjik reaksiyonlara neden olan polenlerin çoğu ağaçlardan, yabani otlardan ve çimlerden geliyor. Peki, polen nedir? Polen alerjisi belirtileri neler?
Polen, bitkinin erkek gametini dişi gamete taşıyan bir yapıdır. Polen, bu taşınma sırasında erkek gametini çok iyi korumak zorundadır. Polenin dış duvarı eksin olarak adlandırılır. Bu tabaka çok nadir olarak bulunan ve çok dayanıklı olan sporopollenin denilen bir yapıdan oluşmaktadır.
Polenlerin daha fazla yayılması sebebiyle özellikle rüzgarlı ve kuru havalarda kendini gösteren bahar alerjisi belirtileri şunlardır:
- Burun akıntısı
- Sulu gözler
- Hapşırma
- Öksürük
- Kaşıntılı gözler ve burun
POLEN ALERJİSİ OLANLAR NE YAPMALI?
Polen mevsiminde yeşilliklerden uzak durun.
Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın.
Havalandırmanız kısa süreli ve mümkünse yağmur esnasında olabilir.
Polen mevsiminde piknik ve benzeri kır gezilerinden kaçının.
Mümkünse açık havada efor ve egzersiz yapmayın.
Dış ortamda mutlaka gözlerinizi tamamen koruyan bir gözlük kullanın. Gözlüğü evinizde dışarı çıkmadan takın ve yeniden kapalı ortama girene kadar çıkarmayın. Gözlüğün kenarları kapalı olsun.
Dış ortamdan eve geldiğinizde üstünüzde ve saçınızda polen bulunabilir. Bu nedenle mümkünse evde üstünüzü değiştirin ve bir duş alın.
Burnunuzun içini suyla yıkamayın. Bırakın kendi orijinal salgısıyla kalsın, sadece mendille silin, burun spreyleri kullanmanız yeterli.
Polenlerin bu dönemde yüz kıllarına kolay yapışma özelliğinden dolayı, mümkünse erkekler bu dönemde bıyık ve sakal bırakmamalı, günlük tıraş olmalı.
Akşam eve gelindiğinde dış kıyafet çıkarılmalı ve saçlar yıkanmalı veya duş alınmalıdır.
Evde ve arabanızda polen filtreli hava temizleyici aletler yararlı olabilir. Seyahat esnasında otomobilinizin pencerelerini kapalı tutun.
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