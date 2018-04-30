Polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlık
30.04.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?

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Polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?

Bahar ayları, polenlerin artması ile birlikte alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, sık sık bahar alerjisinden muzdarip. Peki polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?

Mevsim geçişleri, hem ruhsal hem de fiziksel anlamda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bahar alerjileri; astım, sinüzit, çocuklarda burun tıkanıklığı nedeniyle diş ve ağız yapısında gelişme bozuklukları, orta kulak hastalıkları, konjuktivit, besin alerjileri, alerjik rinit gibi hastalıklar üzerinde de tetikleyici olabiliyor. Polenler, nefes yoluyla solunum yollarına, cilt, saç ve gözlere yerleşiyor. Polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte artan burun kaşıntısı, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, sık öksürük ve nefes sıkışması gibi sorunlar, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Peki bahar alerjis nasıl geçer?

BAHAR NEZLESİ BU BELİRTİLERLE BAŞLIYOR

Polenlerin Nisan Mayıs aylarında oluşmasıyla hassasiyeti bulunan kimselerde alerjik durumlar gözlenir. Polenler alerjik kişilerde ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya burun tıkanması, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde yanma ve kaşıntı, geniz akıntısı gibi belirtiler gösterir. Ancak bazı kişilerde cilt döküntüleri kaşıntı, bazı kişilerde astım şeklinde de görülebilir.

ALERJENLERDEN NASIL KORUNMALI?

• Klimalardaki filtreleri düzenli olarak değiştirin, bakımını yaptırın.
• Polen mevsiminde pencere ve kapıları kapalı tutun.
• Evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırın.
• Evinizde tüylü hayvan beslemeyin.
• Kuştüyü yastık, yün yastık, yorgan, yatak yerine sentetik olanları kullanın.
• Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.

BAHAR ALERJİSİ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel ise mevsim geçişinde olası halsizlik durumlarına kalkan olabilecek gıdalar hakkında bilgi verdi. Uzel, "Özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin alımı omega yağ asidi içeren yiyecekler ile takviye edilmelidir. Sadece D vitamini, besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla havaların ısınmasından da faydalanarak güneş ışığından yeteri kadar yararlanılmalıdır. D vitamininin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimi haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile desteklenmelidir. Vitamin ve mineralce zengin olan besinlere ek olarak, günlük süt-yoğurt grubu gıdalar ihmal edilmemeli, kefir de yiyecek alternatifleri arasında yer almalıdır" dedi.

Ruhan Aşkın Uzel, mevsim yorgunluğu, halsizlik, artan strese bağlı olarak da seyri artabilen depresifliği biraz da olsa kontrol edebilmek için B vitamini içeren yiyecekleri uygun miktarda tüketmek gerektiğini belirterek, "Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir. Bol sebze meyvenin yanında bol bol su içmek de hem bireylerin kendilerini iyi hissetmesini sağlar, hem de kan şekerinin kontrol edilmesinde yardımcı olur" diyerek önerilerde bulundu.

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