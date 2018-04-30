Polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?
Bahar ayları, polenlerin artması ile birlikte alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, sık sık bahar alerjisinden muzdarip. Peki polen alerjisi nedir? Bahar alerjisi nasıl geçer?
Mevsim geçişleri, hem ruhsal hem de fiziksel anlamda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bahar alerjileri; astım, sinüzit, çocuklarda burun tıkanıklığı nedeniyle diş ve ağız yapısında gelişme bozuklukları, orta kulak hastalıkları, konjuktivit, besin alerjileri, alerjik rinit gibi hastalıklar üzerinde de tetikleyici olabiliyor. Polenler, nefes yoluyla solunum yollarına, cilt, saç ve gözlere yerleşiyor. Polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte artan burun kaşıntısı, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, sık öksürük ve nefes sıkışması gibi sorunlar, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Peki bahar alerjis nasıl geçer?
BAHAR NEZLESİ BU BELİRTİLERLE BAŞLIYOR
Polenlerin Nisan Mayıs aylarında oluşmasıyla hassasiyeti bulunan kimselerde alerjik durumlar gözlenir. Polenler alerjik kişilerde ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya burun tıkanması, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde yanma ve kaşıntı, geniz akıntısı gibi belirtiler gösterir. Ancak bazı kişilerde cilt döküntüleri kaşıntı, bazı kişilerde astım şeklinde de görülebilir.
ALERJENLERDEN NASIL KORUNMALI?
• Klimalardaki filtreleri düzenli olarak değiştirin, bakımını yaptırın.
• Polen mevsiminde pencere ve kapıları kapalı tutun.
• Evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırın.
• Evinizde tüylü hayvan beslemeyin.
• Kuştüyü yastık, yün yastık, yorgan, yatak yerine sentetik olanları kullanın.
• Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.
BAHAR ALERJİSİ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel ise mevsim geçişinde olası halsizlik durumlarına kalkan olabilecek gıdalar hakkında bilgi verdi. Uzel, "Özellikle A, C ve E vitaminlerini içeren besinler tüketilmeli; selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin alımı omega yağ asidi içeren yiyecekler ile takviye edilmelidir. Sadece D vitamini, besinlerde az miktarda bulunduğu için bu amaçla havaların ısınmasından da faydalanarak güneş ışığından yeteri kadar yararlanılmalıdır. D vitamininin yanı sıra kalsiyum ve fosfor tüketimi haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile desteklenmelidir. Vitamin ve mineralce zengin olan besinlere ek olarak, günlük süt-yoğurt grubu gıdalar ihmal edilmemeli, kefir de yiyecek alternatifleri arasında yer almalıdır" dedi.
Ruhan Aşkın Uzel, mevsim yorgunluğu, halsizlik, artan strese bağlı olarak da seyri artabilen depresifliği biraz da olsa kontrol edebilmek için B vitamini içeren yiyecekleri uygun miktarda tüketmek gerektiğini belirterek, "Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir. Bol sebze meyvenin yanında bol bol su içmek de hem bireylerin kendilerini iyi hissetmesini sağlar, hem de kan şekerinin kontrol edilmesinde yardımcı olur" diyerek önerilerde bulundu.
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