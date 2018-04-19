Parmaklar suda kalınca neden buruşuyor?
Suda uzun süre kaldığında parmakların buruşması pek çok kişinin merak ettiği bir konu. İnsanlar bu durumun neden meydana geldiğini, suda kalan el ve ayak parmaklarının neden buruşmaya başladığını merak ediyor. Bu durumun elbette bilimsel bir açıklaması var. Peki, suda bekleyen parmaklar neden buruşur?
İnsanların cevabını en çok merak ettiği ve nedenini en çok sorguladığı konulardan biri de suda bekleyen parmaklar neden buruştuğu. Bu sorunun cevabı hakkında çeşitli söylentiler ve açıklamalar olsa da en net ve mantıklı iddiayı İngiliz bilim insanları açıkladı. İşte, sıklıkla araştırılan parmaklar suda kalınca neden buruşuyor? sorusunun yanıtı...
PARMAKLAR SUDA KALINCA NEDEN BURUŞUR?
Su altında uzun süre kalındığı takdire parmaklarda buruşma olması neredeyse herkesin başına gelen bir durum. Bilim insanları bu durumun nedenini, daha önce suda uzun süre kalındığında el ve ayakların buruşmasının, suyun deriyi şişirmesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak yapılan son bilimler araştırmalar, bunun nedeninin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacı Tom Smulders yaptığı araştırmayla bu durumun çok farklı bir nedeni olduğunu ortaya çıkardı. Smulders ve ekibi, gönüllülerden önce elleri kuru olarak farklı boyutlardaki misketleri tutmalarını istedi. Daha sonra ekip, gönüllülere bu işlemi ellerini 30 dakika sıcak suda beklettikten sonra yaptırdı. Katılımcıların parmakları buruşmuşken ıslak misketleri daha çabuk yakaladıkları görüldü.
Bilim insanlarının araştırması buruşmuş parmakların ıslak durumlarda daha iyi kavrama sağladığını gösterdi. Yani, suda uzun süre kalındığında parmakların buruşması derinin süngerimsi özelliğinden dolayı değil de ıslak nesneleri daha iyi kavrayabilmesi için olduğu anlaşıldı.
Suda buruşma özelliği, kavrayışı kolaylaştırmak amacıyla gelişmiş olmasa bile bu işe yaradığı söylenebilir. Bu konuda çeşitli ülkelerden bilim insanları araştırma ve deney yapmaya devam ediyor. Yeni ve daha tatmin edici bir bilimsel araştırma ortaya çıkana kadar, Tom Smulders'ün 2013 yılında yaptığı bu araştırmanın sonuçları kabul göreceğe benziyor.
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