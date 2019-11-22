Pankreas nedir, vücudun neresi? Pankreas iltihabı ne anlama geliyor?
Bazı organlarınızın üstlendiği görevler boylarından büyüktür, pankreas da bu organlardan biri. Pankreas ortalama 15–25 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir. Pankreas nedir, vücudun neresi? Pankreas iltihabı ne anlama geliyor?
Pankreas, karın boşluğunda, omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezidir. Yunanca pan (tüm, bütün) ve kreas (et) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, gövde ile başın birleştiği ince bölüme boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Kuyruk bölümü dalağa dek uzar. Pankreas, dalak, karaciğer ve üst mezanter atardamarlarıyla beslenir. Pankreas'ın boşaltıcı kanalları, Wirsung kanalı ve Santorini kanalıdır.
PANKREAS İLTİHABI NEDİR?
Pankreas bezi iltihabı herkeste ve her yaşta oluşabilir. Safra kesesi hastalığı olanlar ve alkol kullananlarda sık görülebilmektedir. Pankreas iltihabının sebebi mikroplar değildir. Çoğu zaman bezin kendi ürettiği enzimlerle kendi kendine tahrip olur, iltihaplanır. Kanda trigliserit seviyesi yüksek olanlar, pankreas kanalı veya safra kanallarında taş veya darlık problem yaşayanlar, kortizon kullanalar ile bazı genetik hastalıkları olanlarda pankreatit riski yükselir.
BELİRTİLERİ NELER?
Pankreatitin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrı özellikle mide bölgesinde ve karnın orta kısımlarında hissedilir, bele de yayılabilir. Dayanılması çok güç bir ağrı söz konusudur. Çok şiddetlidir. Ağrıların alkollü ya da ağır bir yemekten sonra ortaya çıkması tipiktir. Ağrı sırta, göğse ve karnın üst ve alt kısmına yayılabilir. Ağrı dışında ateş, bulantı ve kusma hatta iç kanamaya bağlı ani kan basıncı düşmesi ve şok hali ortaya çıkabilir. Bazı insanlarda şu veya bu sebeple bu nöbetler (akut pankratit atakları) sık sık tekrarlar. Bu durumda kronik süregen- bir pankeratit söz konusu demektir. Bu kişilerde ağrılı nöbetlere şişkinlik, gaz, kilo kaybı gibi belirtilerde eşlik eder. Sık sık pankreatit atağı yaşayanlarda bir süre sonra şeker hastalığı da ortaya çıkabilir.
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