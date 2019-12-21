Pankreas iltihabı nedir? Pankreas iltihabı belirtileri ve tedavisi

Pankreas bezi iltihabı herkeste ve her yaşta oluşabilir. Safra kesesi hastalığı olanlar ve alkol kullananlarda sık görülebilmektedir. Pankreas iltihabının sebebi mikroplar değildir. Çoğu zaman bezin kendi ürettiği enzimlerle kendi kendine tahrip olur, iltihaplanır. Kanda trigliserit seviyesi yüksek olanlar, pankreas kanalı veya safra kanallarında taş veya darlık problem yaşayanlar, kortizon kullanalar ile bazı genetik hastalıkları olanlarda pankreatit riski yükselir.

BELİRTİLERİ NELER?

Pankreatitin en önemli belirtisi ağrıdır. Ağrı özellikle mide bölgesinde ve karnın orta kısımlarında hissedilir, bele de yayılabilir. Dayanılması çok güç bir ağrı söz konusudur. Çok şiddetlidir. Ağrıların alkollü ya da ağır bir yemekten sonra ortaya çıkması tipiktir. Ağrı sırta, göğse ve karnın üst ve alt kısmına yayılabilir. Ağrı dışında ateş, bulantı ve kusma hatta iç kanamaya bağlı ani kan basıncı düşmesi ve şok hali ortaya çıkabilir. Bazı insanlarda şu veya bu sebeple bu nöbetler (akut pankratit atakları) sık sık tekrarlar. Bu durumda kronik süregen- bir pankeratit söz konusu demektir. Bu kişilerde ağrılı nöbetlere şişkinlik, gaz, kilo kaybı gibi belirtilerde eşlik eder. Sık sık pankreatit atağı yaşayanlarda bir süre sonra şeker hastalığı da ortaya çıkabilir.

TEŞHİS VE TEDAVİ NASIL?

Pankreas bezi iltihaplarının teşhisi hem zor hem kolaydır! Klinik belirtiler tipik olduğunda tecrübeli bir hekim daha hastanın hikayesini dinlerken teşhisi koyar. Bazen de doğu teşhis için birçok kan testi ve görüntüleme incelemeleri hatta endoskopik tetkikler gerekir. Hastalığın tedavisinde tıbbi ve cerrahi yöntemlerden faydalanılır. Başarılı bir tedavi deneyim ve bilgi ister. Tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar önlenmeye çalışılır.

Pankreas bezi iltihaplanması bir hasta veya hekimin karşılaşabileceği en önemli acil durumların başında gelir. Eğer yukarıdaki şikayetler söz konusu olursa beklemeden acil yardım istemek gerekir.