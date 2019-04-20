P vitamini nedir? P vitamini nelerde bulunur?
Toplum tarafından yaygın bilinmeyen P vitamini eksikliğinde, kaslar ve baldırlarda kramplar ortaya çıkabiliyor. Uzmanlara göre, P vitamini eksikliğinde eklemlerde şişme ve denge kaybı da gözlenebiliyor. Peki, P vitamini nedir? P vitamini nelerde bulunur?
P vitaminin alınabileceği en iyi kaynaklar, kuşburnu ve hibiskus bitkileri ile yapılan çaylar olduğu biliniyor. Pek bilinmeyen bu vitaminin eksikliği, beraberinde bazı problemleri de getirebiliyor. İşte, P vitamini hakkında merak edilenler...
P vitamini, Doğada bol bulunur. Bir çok P vitamini faktörü kanamalı skorbüt tedavisinde C vitaminiyle sinerjik (arttırıcı) etki gösterir. Ayrıca hepsi direncin artmasında ve kılcal damar geçirgenliğinin azalmasında önemli rol oynar.
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