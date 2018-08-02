Otizm nedir ve nasıl anlaşılır? Otizm belirtileri neler?

Otizmin görülme sıklığının günümüzde çok büyük bir hızla arttığını dile getiren uzmanlar, bu hastalığı doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlıyor. Peki, otizm nedir? Otizm belirtileri neler?

Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile kendini belli eden otizm, en çok merak edilen hastalıklar arasında yer alıyor. İşte, otizm hakkında merak edilen tüm detaylar...

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.

Genetik altyapıya dayanan, doğuştan gelen, nörobiyolojik esaslı, karmaşık bir gelişim bozukluğu olan Otizm; başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engeller ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açar. Otizm genelde 3 yaştan önce ortaya çıkarak çocukların iletişim ve davranışlarını olumsuz yönde etkiler.

Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Otizm, çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişim sorunları yaşaması ve kalıplaşmış, takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile kendini gösterir.

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuğa konurken günümüzde her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor.

Otizmin erkek çocuklarında görülme riski ise kızlardan 4 kat daha fazla. Türkiye’de yaklaşık 600.000 otizmli birey bulunduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk bulunmasına ve otizmin görülme oranı hızlı artmasına rağmen toplumumuzda otizm yeteri kadar bilinmiyor.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve ardından her çocuğun özelliklerine göre verilecek doğru bir eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak ve onları sağlıklı gelişim gösteren yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor.

Nisan ayı, Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı, 2 Nisan ise Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılır. Türkiye’de ise bu çalışmalara bazı otizm dernekleri ve vakıfları yoğun bir şekilde öncülük ediyor.

OTİZM BELİRTİLERİ NELER?

Başkalarıyla göz teması kurmamak,

Gözlerin bir yere takılıp kalması,

İsmi söylendiğinde bakmamak, sözleri tekrarlamak,

Yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymamak,

Sallanmak,

Çırpınmak,

Parmak ucunda yürümek,

Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar yer alır.

Belirtilerden bir ya da birkaçı gözlemleniyorsa hemen bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurulmalıdır. Otizm tanısı yalnızca çocuk ve ergen psikiyatristleri koyabilmektedir.