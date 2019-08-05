Onyomani nedir?
Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz terimlerden biri de 'onyomoni' oldu. Takıntılı ve dürtüsel bir davranış olan onyomoni kişilerin alışveriş yaparak kendini iyi şekilde hissetmesini, daha güçlü, daha mutlu ve diğer insanlardan farklı hissetmesine neden olmaktadır. Peki, onyomoni tam olarak nedir, belirtileri neler?
Alışveriş bağımlılığının sigara ve alkol bağımlılığı kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, onyomoninin tanımını yaptı ve belirtilerini açıkladı:
Alışveriş platformlarının internet ortamına taşınması, harcamayı daha kolay hale getirirken, bu durumu bağımlılık noktasına taşıdı. Bugün binlerce kişinin onyomani yani alışveriş bağımlılığıyla başa çıkmasının nedeni de tam olarak alışverişin ‘kolay, ulaşılabilir olması ve arzu nesnesi haline getirilmesi’ olarak özetlenebilir. Çünkü modern dünyanın toplumlarını etkileme sanatı olan reklamlar, mutlu olmanın yolunun tüketimden geçtiği fikrini pompalar. Bu nedenle daha etiketi duran kıyafetlerin yanına yenileri eklenir, eskimeyen telefonun yerine yenisi alınır, herhangi bir sorunu olmayan bilgisayarın yüzüne bakılmazken, yepyeni ambalajıyla vitrinde duran yeni bir laptopa hayır denemez.
Onyomoni belirtileri neler?
• Kişi özellikle de mutsuz, sıkkın ve kızgın olduğu durumlarda alışverişe başvurur,
• Alışveriş yaparken kendini çok mutlu ve keyifli hisseder,
• Alışveriş sonrasında ise mutluluk yerini, üzüntüye keyif yerini, pişmanlığa bırakır,
• Özellikle de paranın miktarı arttıkça pişmanlık duygusu da o kadar artar,
• Dışarıda sosyal bir ortamda vakit geçirmek yerine alışveriş yapmayı tercih eder,
• Hiç giyemeyeceği kıyafetleri dahi sırf dolabında olsun diye satın alır.
YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Yorumları Göster
Yorumları Gizle