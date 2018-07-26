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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)
26.07.2018 - 14:19, Son Güncelleme:

Ölümü bekliyordu hastaneden yürüyerek çıktı

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Ölümü bekliyordu hastaneden yürüyerek çıktı

KALP kapak yetmezliği (Mitral yetmezlik) sonrası akciğer ve vücudunda oluşan ödem nedeniyle ciddi nefes darlığı çeken, yürüyemeyen, aylarca uyku problemi yaşayan Yeter Günaydın, şikayetleri günden güne artınca doktoruna "Şu kalbimi kopar at" dedi.

Ölümü bekleyen 73 yaşındaki kadın MitraClip (Mandallama) yöntemi ile sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise "Yeter Hanım tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı. Bu yöntem, kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri nokta" dedi.

Malatya’da yaşayan 5 çocuk annesi 73 yaşındaki Yeter Günaydın, yaz tatilini geçirmek için 4 ay önce oğlu Bekir Günaydın’ın İstanbul’daki evine geldi. Nefes darlığından dolayı yürüyemeyen ve geceleri uyku problemi yaşamaya başlayan yaşlı kadın, el ve ayaklarında şişlikler oluşması üzerine oğlu tarafından bir kalp doktoruna götürüldü. Burada uygulanan ilaç tedavisinden sonuç alamayan Günaydın Ailesi soluğu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde aldı. Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir tarafından muayene edilen yaşlı kadın, bir saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

"ŞU KALBİMİ KOPAR AT DEDİM"

Çektiği acıların tarifsiz olduğunu söyleyen Yeter Günaydın, "Nefesim kesiliyordu, yürüyemiyordum, sabaha kadar uyuyamıyordum, kalbim adeta atmıyordu. Şikayetlerim son 4 ayda daha da sıklaşmıştı. Bu durum vücudumda ödem yaptı. Doktoruma ’Şu kalbimi kopar at’ dedim. Operasyon gerçekleşeli 2 hafta oldu artık yatıyorum, uyuyorum, yürüyebiliyorum. En büyük fark, artık iyiyim. Kalbim daha sağlıklı çalışıyor, atıyor. Şimdi geceleri rahat uyuyorum. Malatya’da yalnız yaşıyorum. Tek isteğim ise ele avuca düşmeyim çocuklarıma yük olmayım" diye konuştu.

"ANNEM ADETA ÖLÜMÜ BEKLİYORDU"

Annesi Yeter Günaydın’ın yaşadığı acılara tanıklık eden oğlu Bekir Günaydın, "Annem adeta ölümü bekliyor, nefes alamıyordu, su bile içemiyor, yediğini ise kusuyordu. Hastaneye tekerlekli sandalyeyle getirdik. Artık çok şükür kendisine geldi. İnşallah beraber tatile de gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Ölümü bekliyordu hastaneden yürüyerek çıktı



"KARDİYOLOJİNİN GELDİĞİ EN İLERİ NOKTA"

Mitraclip (Mandallama) yönteminin kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri tedavi yöntemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Kapak yetmezliğini ortadan kaldırabilmek için bu hastamızda iki işlem uygulanabilirdi. Birincisi cerrahi, ikincisi ise Mitraclip (mandallama) dediğimiz işlemdi. Cerrahi açıdan hastamızın yaşı uygun değildi ve akciğerleri ile böbreklerinde ciddi sıkıntı vardı. Dolayısıyla hastamız ameliyatı kaldıracak durumda değildi, ameliyat riski yüksekti ve ilaç tedavisine de cevap vermiyordu. Biz de hastamıza kardiyolojinin gelmiş olduğu en ileri nokta olan Mitraclip (mandallama) yöntemini uyguladık" dedi.

"BAŞARI ORANI YÜZDE YÜZE YAKIN"

Yöntemin kasık bölgesinden girilerek uygulandığını anlatan Prof. Dr. Özdemir, tedaviye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kalbin kapağına mandallama yöntemi ile clips dediğimiz bir işlem uyguladık. Açıkçası orayı bir zımba ile kapattık yani kapağı daralttık. Ameliyat gerektirmeden bu işlemi gerçekleştiriyor olmanız hasta için büyük bir konfor. İşlem tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aslında yeni bir işlem. Aşağı yukarı 8-10 yıllık bir geçmişi var. İşlem 6-7 yıldır ülkemizde de uygulanıyor. Ama tabi tecrübe gerektiren bir işlem. Dolayısıyla belli birkaç merkezde uygulanabiliyor. Başarı oranı neredeyse yüzde yüze yakın. Uygun hastalarda yaptığınızda yüzde yüz başarı elde ediyorsunuz ama net olarak şunu söyleyebiliriz; hastaların yaşam kalitesi son derece yükseliyor."


Kalp yetmezliği ve beraberinde gelişen akciğer ödemi ile gelen bir hastanın yürüyerek evine gittiğini hatırlatan Özdemir, "Kişi eğer yaşı veya sağlık sorunları nedeniyle ameliyata uygun değilse bu yöntem çok basit ve güvenli" dedi.


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