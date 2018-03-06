Olduğunuzdan yaşlı görünmenizin 5 sebebi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Abur cubur yeme alışkanlığınız
Kendinizi sık sık krakerleri kurabiyeler ve cipslerle sersemletiyor musunuz? Tebrikler, olduğunuzdan daha yaşlı görünüyorsunuz. İşlenmiş karbonhidratlar ve şeker, kan şekerinizde ani bir artışa neden olur. Kanınızdaki bu şeker cildinize elastikiyet kazandıran bir protein olan kolajene bağlandığında glikasyon denen bir süreç ortaya çıkar. Bu süreç deride kırışıklıklara ve dolaşımın bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle bir şeyler atıştırmak istediğinizde yoğurt, fıstık, edamame gibi glisemik indeksi düşük yiyecekleri tercih edin.
Saçlarınızı kurutma şekliniz
Alışkanlığımız genelde şekillendirme aletlerini ya da kurutma makinesini son ısıya alıp saçımızı kavurmaktır. Ancak saçınıza yüksek ısı uygulamak içinde minik kabarcıkların oluşmasına, bu kabarcıklar da kırılmaya neden olur. Sağlıksız saç sizi en yaşlı gösteren şeylerden biridir. Bu nedenle saçınızı kuruturken makinenizi saçınızdan en az 30 santim uzakta tutun ve ayarını orta sıcaklığa getirin.
Ağır egzersiz programınız
Ağırlık kaldırırken yüzünüzün ne hale geldiğini biliyor musunuz? Vücudunuzu sıkılaştırırken yüz kaslarınızı incitiyor ve zorluyorsunuz. Oysa kırışıklıklarınızı engellemek için en büyük güneş gözlüğünü takıyor, en iyi kremleri kullanıyorsunuz. Ancak spor yaparken yüzünüzü zorladığınızda yaptığınız her şeyi siliyorsunuz. Bu nedenle ayna karşısında çalışın ve mimiklerinize dikkat edin. Nefesinize odaklanmak daha az mimik yapmanızı sağlayabilir.
Sık sık at kuyruğu yapmak
Saçlarınızı sıkı bir şekilde tepeden toplamayı seviyorsunuz. Ancak saç kökleriniz yinelenen bu çekişten çok etkileniyor ve bu da dökülmelere neden oluyor. Saç dökülmesi erken müdahale edildiğinde geri dönüşümü olan bir sorundur. Bu nedenle saçlarınızı sıkı topuzlar ya da kuyruklar yapmak yerine daha dağınık modellere yönelebilirsiniz.
Gözlerinizi ovuşturuyorsunuz
Çok çalışıyorsunuz ya da çok fazla ekrana bakıyorsunuz. Bu nedenle de sık sık gözlerinizi ovuşturuyorsunuz. Ancak bu agresif sürtünme kirpiklerinizin kırılmasına ve göz çevrenizde travmalara neden olabilir. Bu nedenle ellerinizi gözlerinizden uzak tutun ve her 20 dakikada bir en az 20 saniye boyunca uzaktaki bir objeye bakın. Bu gözlerinizin rahatlamasını sağlayacaktır.
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