Öksürüğe ne iyi gelir? İşte, Nane’nin faydaları

Bahçe nanesi aynı adı taşıyan şekere serin ve ferahlatıcı tadını veren aromatik bir bitkidir. Mentha cinsine dahil olan iki düzineden fazla nane türünden biridir. Mentha adı Yunan mitolojisinde yeraltı tanrısı Hades’in aşık olduğu ve Hades’in kıskanç karısı tarafından küçük bir bitkiye dönüştürülen talihsiz peri Minthe’den gelir. Hikayeye göre Hades, Minthe için bitkinin küçük yeşil yapraklarına güzel bir koku ve tat vermiştir. Eski Mısırlılardan bu yana çok sayıda nane türü yetiştirilmiş olsa da bahçe nanesi daha yeni bir tür sayılır.

ÖKSÜRÜK VE BİRÇOK PROBLEME İYİ GELİYOR



1696’da İngiltere’de keşfedilmiştir ve iki farklı nane türünün doğal bir melezidir. Bahçe nanesi ekimi Avrupa’da hızla yayılmıştır ve koloniciler bitkiyi

Yeni Dünya’ya da götürmüşlerdir. Günümüzde bahçe nanesi dünyanın en sevilen bitkilerinden biridir. Ayrıca mide rahatsızlığı ve diğer sindirim

sorunları için de aranan bir ilaçtır.

Yunan, Roma ve Mısır dönemlerinden kalan yazı ve eserlere bakılırsa nane yaprakları bitkisel tıpta binlerce yıldır kullanılmaktadır. Yeşilnane (Mentha

spicata) Romalılar tarafından yemeklere katılmanın yanı sıra banyo suları ve kozmetik için kullanılan bir bitkiydi.



Romalı hekim Büyük Pilnius nanenin diğer bitkilerden daha üstün olduğunu düşünürdü, nane kokusunun ruhu yeniden canlandırdığını yazmıştı. Orta Çağ’daki bitki uzmanlarının birçoğu mide hastalıkları için en iyi ilacın nane olduğunu söylemişlerdir. Şarap ya da sirkede bekletilmiş nane iyi bir gargaraydı, alına

ve şakağa uygulanan nane yaprakları baş ağrılarına iyi gelirdi. İngiltere’de ve Amerika’daki kolonilerde hazımsızlık, flatülans, kolik ağrıları, mide ekşimesi,

mide bulantısı, baş ağrısı, yüksek ateş ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılırdı.



Bahçe nanesinin mide ve bağırsak duvarlarındaki kasları yatıştırdığı düşünülmektedir. Modern bitki uzmanları bahçe nanesini mide ağrılarını yatıştırmak ve sindirimi güçlendirmek için önermektedir; bitki mide ağrısı, gaz ve hassas bağırsak sendromuyla (IBS) ilişkili ishalin tedavisinde kullanılmaktadır.

Deriye uygulandığında kızarıklık, kaşıntı ve benzeri sorunlara iyi gelir. Bahçe nanesi soğuk algınlığı, grip, boğaz iltihabı ve kuru öksürük tedavisinde de yaygın olarak kullanılır.

HANGİ ALANLARDA TEDAVİ AMAÇLI KULLANILIYOR?

Tedavi alanları: Hazımsızlık ,Hassas bağırsak sendromu, Soğuk algınlığı ve öksürük, Kas ağrısı, Stresten kaynaklanan baş ağrısı

Bahçe nanesi uzun zamandır sindirim sorunları için kullanılan bir bitkidir. Bu aromatik bitki sindirim borusunun kaslarını yatıştırır ve safra kesesinden safra salgılanmasını kolaylaştırır ve vücudun yağları daha rahat yakmasını sağlar. Bahçe nanesi bağırsak gazını iyileştirir, mide kramplarını azaltır ve mide ağrısını yatıştırır. Çalışmalar nane özünün, özellikle karaman kimyonu özüyle karıştırıldığında, hazımsızlık için en az geleneksel ilaçlar kadar işe yaradığını göstermiştir.

Nane yağı hassas bağırsak sendromu (IBS) tedavisi için en çok araştırılan bitkidir. Hassas bağırsak sendromu mide ağrısı, kabızlık nöbeti ve ishalle karakterize olan bir hastalıktır. IBS daha çok kadınlarda oluşan bir hastalıktır ve az sayıda etkili tedavi yöntemi vardır. Klinik çalışmaların çoğu bahçe nanesi yağının plasebodan daha üstün olduğunu ve IBS tedavisinde, özellikle de en açık belirtinin ishal olduğu durumlarda, kullanılan ilaçlara denk bir etkisi olduğunu göstermiştir.

Bahçe nanesi ve içeriğindeki etkin madde olan mentol solunum sistemine de iyi gelir. Bir bardak ılık bahçe nanesi çayı mukusu inceltir, balgamı çözer ve tıkanmış burnu açar. Gıda ve İlaç Yönetimi soğuk algınlığı için mentollü merhemlerin, pastillerin ve inhalanların kullanılmasını onaylamıştır. Boyun ve göğse uygulandığında buhar öksürüğü hızlıca alır. Ben-Gay ve Tiger Balm gibi lokal olarak uygulandığında bahçe nanesi deriyi rahatlatır, böcek ısırıklarına ve bitki zehirlerine iyi gelir, artrit ve baş ağrısını giderir.

NASIL KULLANILIYOR?

ÇAY: 1 bardak kaynar suya 1 çay kaşığı kurutulmuş bahçe nanesi yaprağı ya da 6-8 tane taze yaprak ekleyin. 10 dakika demleyin. Süzün ve soğutun. Günde 2 ya da 3 defa yemeklerden sonra için.

KAPSÜLLER: Yemeklerden sonra 500 ya da 1000 mg kurutulmuş bahçe nanesi yaprağı tüketin. IBS için kullanılan bahçe nanesi yağı kapsülleri mevcuttur. Çalışmalarda insanlara günde 2 ya da 3 defa 0,2 ml bahçe nanesi verilmiştir.

PASTİL: Boğaz iltihabı ve soğuk algınlığı için 5-10 mg mentol içeren pastiller kullanabilirsiniz. 2 yaşın altındaki çocuklara mentollü ürünler verilmemelidir.

LOKAL: Merhemler mevcuttur. Günde 2 ya da 3 defa talimattaki gibi kullanın.

BAŞ AĞRISI İÇİN NASIL KULLANILIR?

3 bardak sıcak suya 3 bahçe nanesi poşet çayı koyun. Demleyip 5-7 dakika kadar üstünü örtün. Bir bardak buz koyun. Küçük havluyu batırın ve sinüsleri rahatlatmak ve baş ağrısını azaltmak için alnınıza koyun.

ANAVATANI AVRUPA

Mentha genetik çeşitliliğe sahip bir cinstir. Mentha’nın 25 gerçek türü vardır, ama melezleme yöntemleriyle çeşit sayısı 2300 civarına yükselmiştir. Bahçe nanesi, yeşilnane (Mentha spicata) ve sunanesinin (Mentha aquatica) doğal melezlenmesiyle ortaya çıkmıştır. 90 cm uzunluğa ulaşan çok yıllık bir bitki olan bahçe nanesi yan filizlerle toprakta ya da toprağın hemen altında yayılır. Kare şeklindeki sap kırmızımsı mor renktedir ve düzdür.

Yumurta ya da mızrak şeklindeki yaprakları parlak, buruşuk ve keskin dişlidir, boyları 5 cm’e ulaşır. Yeşilnanenin aksine bahçe nanesinin tüm yaprakları saplıdır. Pembe ya da lila renkli çiçekler yazın ortasından sonuna kadar çiçeklidir. Bahçe nanesi ayrıca özündeki yüksek orandaki mentolle de bilinir, bu öz Amerikalıların iyi bildiği nane şekerine tadını ve kokusunu verir. Tür adı olan piperita, taze ve sert tadına ithafen konulmuştur.

Anavatanı Avrupa olan bahçe nanesi Avrupa’nın çoğu bölgesinde yerlileştirilmiştir, ilk Avrupalı göçmenler tarafından da Amerika’ya getirilmiştir.

Yerlileştirildiği yerlerde genellikle bir su kaynağına ya da nehir kıyısına yakın alanlarda yetişir. Muhtemelen doğal bir melez olarak ortaya çıkan bahçe nanesinin ilk örnekleri 1696 yılında İngiltere’nin batısındaki bir kırsal bölge olan Herefordshire’da bulunmuştur. 1704’te İngiliz botanikçi John Ray tarafından tanımlanmıştır.

1750’de İngiltere’de, ünlü bir nane üretim bölgesi olan Mitcham yakınlarında ticari amaçlı yetiştirme başlamıştır. 1812’de ABD’deki ticari üretim Massachusetts eyaletinin Ashfield bölgesinde başlamıştır.

KOLAYCA YETİŞTİRİLEBİLİYOR

Bahçe nanesi kolay yetiştirilen çok yıllık bir bitkidir. Bilinçli bahçeciler bahçe nanesi tohumu satın almaması gerektiğini bilir. Satın alınan tohumlardan

yetişen bitkiler gerçek bahçe nanesi olamaz.

Bahçe nanesi tarlası az miktarda uygun tohum verebilir, ama Delaware Üniversitesi’nden nane uzmanı Arthur Tucker’e göre bu tohumların verim oranı % 0.0002’dir. Çoğalma, çelikleme, ayırma ya da yan filizlerin çeliklemesiyle olur. Yan filizlerin herhangi bir yumrulu parçası yeni bir bitki üretebilir. Bahçe nanesi serin bir iklimde ve zengin ve nemli toprakta gelişir.



Bahçe nanesi yaprakları veya özü bitki çiçeklenmeye başladığında hasat edilir. Birleşik Devletler’de üretimin çoğu Kuzeybatı Pasifik’te, Michigan ve Indiana’da yapılır. Yakın zamanda Çin, Hindistan, Kanada ve Almanya’dan yapılan ihracatta artış olmuştur.