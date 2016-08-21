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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
21.08.2016 - 22:58, Son Güncelleme:

Ödemden kurtulmak için ne yapmalı?

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Ödemden kurtulmak için ne yapmalı?

Ödem sorununun yaşam kalitesinin olumsuz şekilde etkilediğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, bu sorundan kurtulabilmeniz için tavsiyelerde bulunuyor.

Vücutta sıvı birikmesine ödem denir.  Özellikle kadınların sıkça yaşadığı bir sağlık sorunudur ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Sabah kalktığınızda aynada şişmiş bir yüz, özellikle şiş göz kapakları, parmaklara yüzük takamamak, ayakkabının içine girmeyen ayaklar dersek,  eminiz ki ödemin yarattığı şikayetler ve sıklığı daha da netleşir. Ödemin altında çok ciddi bir sağlık sorunu bulunabilir, bu nedenle iyi gözlemlemek ve gerektiğinde doktora başvurmak gerekmektedir.

ÖDEM NE ZAMAN VE NEDEN OLUR?

Ödem; böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, hormonal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümör varlığı, aşırı sıcak hava, hareketsiz yaşam tarzı, uzun süre oturarak yapılan yolculuklar, dağ sporları, lodos, uyku sorunları, stres, obezite, fazla karbonhidrat tüketimi, fazla şeker tüketimi, günlük 300 mg’dan fazla kafein tüketimi, günlük 5 gr’dan fazla tuz tüketimi, az su tüketimi, adet dönemi, hamilelik, menopoz, steroid kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Bunların yanı sıra bir de hiçbir sebebi olmayan idiyopatik ödem bulunmaktadır.

Ödemden kurtulmak için ne yapmalı

ÖDEM SORUNUNDAN KURTULABİLMEK İÇİN TAVSİYELER;

- Tuzu günlük 5 gr olarak ayarlayın

- Tuz yerine kimyon + zerdeçal + karabiber karışımı kullanın

- Şeker yerine zerdeçal + tarçın +kakule karışımı kullanın

- Günlük 2.5-3 lt. su için

- Dolaşımı hızlandırabilmek için düzenli masaj yaptırın

- Haftada en az 180 dakika tempolu yürüyün

- Fazla kilolarınızı vermeye çalışın

- Yeterli ve dengeli beslenin

- Ödem atan biberiye, ısırgan otu, mısır püskülü, kiraz sapı ve funda yaprağından destek alın

- Yeşil yapraklı sebze tüketimini; özellikle maydanoz ve dereotu tüketimini arttırın

- Beyaz çayı karanfil ve kabuk tarçın ile tüketin

- Meyvelerden özellikle kiraz, ananas, kivi, nar, armut, kaysı ve erik tercih edin

- Meyan kökü içeren besinlere dikkat edin

- Probiyotiklerle dost olun

- Kan tahlillerinizde özellikle TSH, magnezyum ve B6 vitamin eksikliği var mı kontrol ettirin

- Ciddi sağlık sorunu yok ise, sauna ve buhar odalarına girebilirsiniz

- 1 gr tuz vücutta 200 ml kadar ödem yapacağı için özellikle hazır soslar, mayonez, ketçap, şarküteri ürünleri, turşu ve konserve besin tüketimine dikkat edin

Ödemden kurtulmak için ne yapmalı

 

1 GÜNLÜK ÖDEM ATTIRAN DİYET

SABAH: 2 yemek kaşığı lor peynir + 1 yumurta + 1 plak sade wasa + bol limonlu maydanoz ve dereotu

ÖĞLE: Yağsız ızgara hindi veya balık ızgara +bol dereotlu limonlu roka salata

ARA: 3 adet mürdüm erik

ARA: 1 bardak sade kefir

AKŞAM: Yağsız ızgara sebze + dereotlu, reyhanlı ve acı pul biberli 1 kase cacık

SU: 3 lt

Fazla kilolu kişilerde özellikle yağ dokularının olduğu bölgelerde ödem oluşur. Bunun nedeni adipoz adı verilen yağ dokularının %50’lik kısmının ödemden oluşmasıdır. Bu nedenle diyet programlarında kilo verirken %100 başarı elde edebilmek için, mutlaka ödem ve var ise kabızlık sorununun da çözülmesi gerekmektedir.

Ödemden kurtulmak için ne yapmalı

 

arpanetmedya.com 'a Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

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