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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
01.08.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

NF hastalığı nedir? Nörofibromatosiz hastalığı nedir?

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NF hastalığı nedir? Nörofibromatosiz hastalığı nedir?

NF ya da Nörofibromatosiz hastalığı bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için internet üzerinden detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor. NF hastalığı genellikle deride görülen bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Peki, NF hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır?

Nörofibromatozisler (NF), sinir sisteminin çeşitli kısımlarında veya vücudun herhangi bir yerinde tümör gelişmesine zemin hazırlayabilen ve bunun yanısıra kemik ve cilt gibi dokuları da etkileyebilen kalıtsal hastalıklardır. Ayrıca gelişimsel bozukluklara yol açabilirler: örneğin,
NF1‟li bireyler arasında öğrenme güçlükleri toplumun diğer bireylerine kıyasla daha sık görülür.

NF için kullanılan çeşitli terimler mevcuttur;

NF1 1882‟de tıp literatüründe ilk defa Friedrich von Recklinghausen tarafından tanımlanmış ve yıllarca bu isimle anılmıştır.

Fakomatozlar olarak anılan bir grup hastalık içinde yer alır. “Phakos” Yunancadad oğumsal leke anlamına gelmektedir, NF1‟de de deride  doğumda da görülebilen sütlü kahve renkli lekeler bulunur.

NF deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında en yaygın görülendir.

NÖROFİBROMATOZİS HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER

NF1, NF‟in von Recklinghausen ya da periferal NF olarak da bilinen en yaygın şekli olup, ciltte çok sayıda kahverengi leke, çiller ve nörofibrom adı verilen irili-ufaklı urlarla kendini gösterir. Bazan omurga eğriliği (skolyoz) gibi kemik şekil bozuklukları, beyinde, kafa sinirlerinde ve omurilikte tümörler de gelişebilmektedir.

NF1 HASTASI OLUNDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bu soruya yalnızca uzman bir doktor cevap verebilir. Uzmanlara göre NF1 için belirlenmiş tanı ölçütleri bulunmaktadır ve tanı için bunlardan ikisinin bir arada bulunması yeterli olmaktadır.

NF1 Tanı kriterleri şunlardır;
1.Ailede NF1 hastası bulunması
2.Ciltte 6 ya da daha çok sayıda sütlü kahve leke bulunması
3.Ciltte nörofibrom olarak anlatılan bezelye büyüklüğünde kabartıların bulunması
4.Ciltte, pleksiform nörofibrom olarak adlandırılan, geniş alana yayılmış yumuşak şişlik bulunması
5.Koltuk altında ya da kasıklarda çillenme
6.Göz irisinde lekelerin bulunması
7.İskelet sistemindeki anomaliler, bacaklarda eğilme, omurgada eğilme (skolyoz) gibi
8. Göz sinirlerinde görmeyi engelleyen tümör gelişmesi (optik sinir tümörü).

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