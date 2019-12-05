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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Nezle nedir? Nezle belirtileri nelerdir?

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Nezle nedir? Nezle belirtileri nelerdir?

Soğuk algınlığı(Nezle), kış mevsimi ile gelen akut bir hastalıktır. Bazı bireylerde kronik nezleyle de karşılaşılabilmektedir. Ancak genel itibari ile kısa süreli olarak virüslerin üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde oluşur. Toplumda insanların çoğunluğu nezleye yakalandığında tıpta çözüm aramak yerine farklı yöntemler denemektedir. Bu durum nezleyi tetikleyebildiği gibi, enfeksiyonu bir üst evreye de çıkarabilmekte. Peki nezle nedir? Nezle alerjik mi? Kronik mi? Nezlenin belirtileri nelerdir? Tetkik için doktorunuzla görüşmeniz mi gerek?

Nezle için doktorunuzla görüşmeniz şart değil, ancak belirtilerin şiddetli hissedilmemesi durumunda şart değil. İşte, nezle hakkında merak edilen bazı bilgiler

Nezle Nedir?

Nezle neredeyse her mevsim ani hava değişiminden de kaynaklı olarak meydana gelebilmektedir. Özellikle sonbahar -kış mevsiminde daha sık görülür. Nezle, birçok farklı virüsün yol açtığı bir hastalıktır. Bu virüslerin başlıcaları; coronavirüsler, rinovirüsler ve RSV olarak bulunur. Nezle genel itibari ile kış aylarında soğuğun derin hissedilmesiyle oluşur. Bu soğuk kış aylarında virüsler daha aktif ve etkin olurlar.

Savunmasız bir vücut kolaylıkla nezleye yakalanabilir. Özellikle bu soğuk kış aylarında; sağlıklı beslenme, ani hava değişimleri dikkat alınmalıdır. 200'ün üzerinde etkin olan bu virüslerin yol açtığı nezle, grip ile kıyaslanmaktadır. Her ne kadar belirtileri benzer olsa da nezle gribe nazaran daha hafif bir hastalıktır. Akut olması durumunda çok daha çabuk atlatılabilmektedir.

Alerjik Nezle Nedir?

Alerjik nezle, kişinin aşırı duyarlı olduğu alerjik maddelere karşı hassas olmasıdır. Alerjik nezle çok tehlikelidir. Alerjik nezle sonucu kızarıklıklar meydana gelebileceği gibi anaflaksi derecesinde de olabilir. Mutlaka alerjik madde sonucu nezle meydana geldiğinde doktorunuzla görüşmelisiniz.

Nezle Belirtileri Nelerdir?

Nezle semptomları bir ile iki hafta arasında görülebilir. Bu süreçte semptomlar kendini hafif olarak gösterir. Şayet nezle kronik veya akut bir üst evreye doğru yönelirse semptomlar şiddetlenir. Öte yandan daha uzun süre semptomlar kendini gösterir. Belirtiler ilk aşamada enfeksiyon kapıldıktan hemen sonra kendini göstermez. Takip eden 2-3 gün içinde kendini gösterir.

Burun Akıntısı:

 Burun akıntıları genelde grip ile karıştırılan nezleyi bu noktada ayırmaktadır. Gripte burun akıntısı görülmez ama nezlede görülür. Genelde nezle olanlarda burun akıntısı mukus yada berrak sıvı halde bulunur.

Öksürme:

Nezlede öksürme semptomu görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonu nezlenin nedenlerinden biridir. Bu bakımdan solunum enfeksiyonu öksürüğü tetikler. Nezlede öksürük krizleri yaşanmaz. Hafif öksürük şeklinde daha sık görülür. Öksürük krizleri genelde nezlenin ileri evre yol açabileceği bronşitte görülür.

Boğazda Ağrı Hissi:

Boğaz ağrıları ve kaşınma gibi durumlar nezlede arada yaşanan bir durumdur. Nezle semptomları arasında bulunur. Boğazdaki ağrısı şiddetli olmaz, ancak ilerleyen evre için söz konusu ağrılar şiddetlenebilir.

Vücuda Yayılan Ağrılar

Enfeksiyonun kapılması ardından 3 gün içerisinde vücutta ağrıların ortaya çıktığı görülür. İnanılmaz rahatsız edici olabilen bu ağrılar şiddetli olmasa da rutin hayatı etkileyebilmektedir.

Hapşırma:

Hapşırmak pek çok solunum yolu enfeksiyonunun belirtisidir. Sadece hapşırma ile nezle fark edilmez. Ancak diğer belirtilerle birlikte hapşırma da nezle belirtisi arasında yer alır. Hapşırık krizi nezle de pek görülmeyen bir durumdur.

Ateşlenme:

Nezlede genelde hafif ateş hissedilir. Vücuda yayılan ısı miktarı soruna yol açmaz. Ancak yüksek ateş görülürse muhakkak doktora gidilmelidir. Çünkü yüksek ateş kronik nezlenin habercisi olabileceği gibi, başka hastalıkların da habercisi olabilir.

Belirtileri hafif olarak hissedildiğinde kısa süreli(akut) nezle olarak değerlendirilir. Ancak şiddeti artan bir enfeksiyon olduğu anlaşılırsa daha uzun süreli semptomlar görünür. Artan şiddet için muhakkak bir doktor görüşü alınmalıdır.

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