Nezle nedir? Nezle belirtileri nelerdir?

Nezle için doktorunuzla görüşmeniz şart değil, ancak belirtilerin şiddetli hissedilmemesi durumunda şart değil. İşte, nezle hakkında merak edilen bazı bilgiler

Nezle Nedir?

Nezle neredeyse her mevsim ani hava değişiminden de kaynaklı olarak meydana gelebilmektedir. Özellikle sonbahar -kış mevsiminde daha sık görülür. Nezle, birçok farklı virüsün yol açtığı bir hastalıktır. Bu virüslerin başlıcaları; coronavirüsler, rinovirüsler ve RSV olarak bulunur. Nezle genel itibari ile kış aylarında soğuğun derin hissedilmesiyle oluşur. Bu soğuk kış aylarında virüsler daha aktif ve etkin olurlar.

Savunmasız bir vücut kolaylıkla nezleye yakalanabilir. Özellikle bu soğuk kış aylarında; sağlıklı beslenme, ani hava değişimleri dikkat alınmalıdır. 200'ün üzerinde etkin olan bu virüslerin yol açtığı nezle, grip ile kıyaslanmaktadır. Her ne kadar belirtileri benzer olsa da nezle gribe nazaran daha hafif bir hastalıktır. Akut olması durumunda çok daha çabuk atlatılabilmektedir.

Alerjik Nezle Nedir?

Alerjik nezle, kişinin aşırı duyarlı olduğu alerjik maddelere karşı hassas olmasıdır. Alerjik nezle çok tehlikelidir. Alerjik nezle sonucu kızarıklıklar meydana gelebileceği gibi anaflaksi derecesinde de olabilir. Mutlaka alerjik madde sonucu nezle meydana geldiğinde doktorunuzla görüşmelisiniz.

Nezle Belirtileri Nelerdir?

Nezle semptomları bir ile iki hafta arasında görülebilir. Bu süreçte semptomlar kendini hafif olarak gösterir. Şayet nezle kronik veya akut bir üst evreye doğru yönelirse semptomlar şiddetlenir. Öte yandan daha uzun süre semptomlar kendini gösterir. Belirtiler ilk aşamada enfeksiyon kapıldıktan hemen sonra kendini göstermez. Takip eden 2-3 gün içinde kendini gösterir.

Burun Akıntısı:

Burun akıntıları genelde grip ile karıştırılan nezleyi bu noktada ayırmaktadır. Gripte burun akıntısı görülmez ama nezlede görülür. Genelde nezle olanlarda burun akıntısı mukus yada berrak sıvı halde bulunur.

Öksürme:

Nezlede öksürme semptomu görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonu nezlenin nedenlerinden biridir. Bu bakımdan solunum enfeksiyonu öksürüğü tetikler. Nezlede öksürük krizleri yaşanmaz. Hafif öksürük şeklinde daha sık görülür. Öksürük krizleri genelde nezlenin ileri evre yol açabileceği bronşitte görülür.

Boğazda Ağrı Hissi:

Boğaz ağrıları ve kaşınma gibi durumlar nezlede arada yaşanan bir durumdur. Nezle semptomları arasında bulunur. Boğazdaki ağrısı şiddetli olmaz, ancak ilerleyen evre için söz konusu ağrılar şiddetlenebilir.

Vücuda Yayılan Ağrılar

Enfeksiyonun kapılması ardından 3 gün içerisinde vücutta ağrıların ortaya çıktığı görülür. İnanılmaz rahatsız edici olabilen bu ağrılar şiddetli olmasa da rutin hayatı etkileyebilmektedir.

Hapşırma:

Hapşırmak pek çok solunum yolu enfeksiyonunun belirtisidir. Sadece hapşırma ile nezle fark edilmez. Ancak diğer belirtilerle birlikte hapşırma da nezle belirtisi arasında yer alır. Hapşırık krizi nezle de pek görülmeyen bir durumdur.

Ateşlenme:

Nezlede genelde hafif ateş hissedilir. Vücuda yayılan ısı miktarı soruna yol açmaz. Ancak yüksek ateş görülürse muhakkak doktora gidilmelidir. Çünkü yüksek ateş kronik nezlenin habercisi olabileceği gibi, başka hastalıkların da habercisi olabilir.

Belirtileri hafif olarak hissedildiğinde kısa süreli(akut) nezle olarak değerlendirilir. Ancak şiddeti artan bir enfeksiyon olduğu anlaşılırsa daha uzun süreli semptomlar görünür. Artan şiddet için muhakkak bir doktor görüşü alınmalıdır.