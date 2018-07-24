Nefrotik sendrom nedir? Belirtileri neler?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlık
24.07.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Nefrotik sendrom nedir? Belirtileri neler?

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Nefrotik sendrom nedir? Belirtileri neler?

İdrarda fazla protein kaybı sonucunda ortaya çıkan Nefrotik sendrom daha çok çocuk yaşlarda görülen bir hastalıktır. kolestrolü ve yağ oranını arttırarak vücutta şişliklere neden olur. Peki, nefrotik sendrom nedir? Belirtileri nelerdir?

Nefrotik sendromda belirtiler ilk olarak göz kapaklarında oluşur daha sonra karın ve bacak gibi yerler ödem nedeni ile şişkinlik göstermeye başlar. İşte, nefrotik sendrom hakkında merak edilen detaylar...

Nefrotik  sendrom yaygın ödem, yoğun proteinüri ve hipoalbuminemi ile karakterize bir sendromdur. Ödem sıvı birikiminin vücut ağırlığının %3-5’ini geçtiğinde farkedilebilir. İlk olarak göz kapaklarında şişlik şeklindedir. Yerçekimine bağlı olarak gün içinde yer değiştirir. Bacaklarda, göz kapaklarında ödem ve idrar yaparken köpüklenme bu hastalığın başlıca belirtileri arasındadır.

Tedavi edilmediği takdirde bütün vücutta yayın şişlikler ve hayati sorunlara ( akciğer ve kalp zarları arasında sıvı birikimi gibi ) yol açabilir asıl neden idrardan fazla miktarda proteinin atılmasıdır. Damar içinde ki sıvı normalde albümin ile belli bir seviyede tutulur. Primer olarak veya sistemik bir hastalığa sekonder olarak ortaya çıkabilir.

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