Nefrotik sendrom nedir? Belirtileri neler?
İdrarda fazla protein kaybı sonucunda ortaya çıkan Nefrotik sendrom daha çok çocuk yaşlarda görülen bir hastalıktır. kolestrolü ve yağ oranını arttırarak vücutta şişliklere neden olur. Peki, nefrotik sendrom nedir? Belirtileri nelerdir?
Nefrotik sendromda belirtiler ilk olarak göz kapaklarında oluşur daha sonra karın ve bacak gibi yerler ödem nedeni ile şişkinlik göstermeye başlar. İşte, nefrotik sendrom hakkında merak edilen detaylar...
Nefrotik sendrom yaygın ödem, yoğun proteinüri ve hipoalbuminemi ile karakterize bir sendromdur. Ödem sıvı birikiminin vücut ağırlığının %3-5’ini geçtiğinde farkedilebilir. İlk olarak göz kapaklarında şişlik şeklindedir. Yerçekimine bağlı olarak gün içinde yer değiştirir. Bacaklarda, göz kapaklarında ödem ve idrar yaparken köpüklenme bu hastalığın başlıca belirtileri arasındadır.
Tedavi edilmediği takdirde bütün vücutta yayın şişlikler ve hayati sorunlara ( akciğer ve kalp zarları arasında sıvı birikimi gibi ) yol açabilir asıl neden idrardan fazla miktarda proteinin atılmasıdır. Damar içinde ki sıvı normalde albümin ile belli bir seviyede tutulur. Primer olarak veya sistemik bir hastalığa sekonder olarak ortaya çıkabilir.
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