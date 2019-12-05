Nasır nedir ve tedavisi nasıldır? Nasır bandı nasıl kullanılır?

Nasırlar milattan önceye dayanan geçmişi ile günümüze kadar uzanmış sinir bozucu rahatsızlıktır. İlk aşamada rahatsızlık olarak bulunan bu nasırlar ilerleyen süreçte hastalığa dönüşebilir. Bu sebeptendir ki mutlaka tedavisi için yöntemleri uygulanmalı. Hayatınıza müdahale eden ve sizi sık sık rahatsız eden bu nasırlar hakkında bilgi almak, tedavisini öğrenmek ve nasır bandının nasıl kullanacağına yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Nasır Nedir?

Nasır, çevremizde yaşça büyük insanlarda sıkça görüldüğü gibi her yaştan insanda karşılaşılabilecek bir durumdur. Derinin sertleşmesi ile oluşur. Katman katman deriyi kalınlaştıran nasırlar; farklı birçok çeşidi ile oluşur. Derinizi kalınlaştıran bu nasırlar sizi rahatsız edici unsur olmasının yanı sıra ciddi riskleri de taşımaktadır.

Genelde bilinen nasır çeşitleri; derinin tahriş olması durumunda kendini gösterir. Genelde ayaklarda meydana gelebilen nasırlar, sürtünme yaşayan devamında ise tahriş olan her yerde görülebilir. Genelde ağrısı bulunmayan nasırlar hayatınızda problem oluşturmaz. Ancak ağrı durumu söz konusu olduğunda çekilmez hale gelebilir.

Nasır Tedavisi Yöntemleri

Nasırlar eski zamanlardan beridir ortak problemdir. Eski zaman insanları nasırlar için bitki tedavilerini kullanarak nasıra çare bulabilmiştir. Günümüzde ise tıp ayrıcalığı sayesinde nasıra karşı tedavi yöntemleri daha verimli sonuçları verir. Öte yandan bazı alternatif tıp yöntemleri vardır ki aynı oranda bile sonuç verir.

Aspirin Kullanımı:

Aspirini macuna dönüştürün. 3 tane aspirini kırarak toz hale gelinceye dek ezin. Ezildikten sonra kıvamının macun haline gelebilmesi için birkaç damla su ilave edin. Kıvamı macunu tuttuğunda ise nasır olan bölgelere sürerek o bölgeyi bir bez veya bandaj ile kapatın. Kapanan bölgeyi 12 saat boyunca açmayın. 12 saatin ardından bölgeyi açarak tekrar aynı işlemi uygulayın. Uzun sürmeden nasır kaybolup gidecektir.

İncir Uygulama:

Bu uygulama için size gereken sadece birkaç adet taze yeşil incir. Mutlaka incir taze ve sulu olmalıdır.

İncirlerin tek tek suyu sıkılmalıdır. Sıkılan incirin suyu nasırın bulunduğu bölgelere sürülür. Sabah ve akşam olmak kaydı ile mutlaka günde 2 defa denenir. Nasıra karşı etkili yöntem olmasının yanı sıra uygulandığı bölgede tekrar nasırın çıkmasını engeller.

Nasır Bandı:

En etkili yöntemlerden biridir. Diğer yöntemlerden sonuç alınamaması durumunda mutlaka denenmelidir. Nasır bantları genelde ilk başta oluşan nasırlar için oldukça etkilidir. Deri katmanları henüz yoğunlaşmamış halde bulunur. Bu durumda kullanılacak nasır bandı doğru çözüm olacaktır.

Radyo Frekans:

Radyo Frekans tedavisi son çare olarak değerlendirebileceğiniz tedavi yöntemleri arasında yer alır. Nasır bandının etkisini göstermemesi durumunda çözüm olacak Radyo Frekans, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir yöntemdir.

Nasır Bandı Kullanımı

Nasır bandının yapışkanlı yüzeyi ayrılarak nasır olan bölgeye uygulanır. Uygulanan bu bant kısa sürede nasırları bölgede azaltarak iyileştirir. Ancak sürekli kontrol edilmemelidir. Mikrop kapma ihtimali göz önüne alınmalıdır.





Bandın ne kadar süre nasır üzerinde kalması ile ilgili bilgiyi ise ürün talimatından faydalanarak öğrenebilirsiniz.





Nasır bandını çıkarırken takarken ki gibi hassas hareket edin. Çıkarırken de mutlaka tentürdiyot kullanarak çıkarın. Kullanılan bölgede tentürdiyot kullanımı rahatsız edici renk değişimini yaşatabilir. Ancak geçecektir ne sağlığa ne de vücuda zararı yoktur.

Herkesçe en rahatsız edici nasırlar için kullanım gerekliliği görülen bantlar; aslında her çeşit nasırlar için etkili bir çözümdür. Ancak tahammül edilemez raddeye gelen nasırlar için etkisi azdır. Deri katmanının yoğunluğu ile nasır bandında yer alan asit, bütün katmana kadar ulaşamayabilir. Özellikle nasırların ilk aşamasında kullanılması ile büyümesi önlenebilir. Deri katmanları oldukça kalın olan nasırları katman katman incelterek daha rahat etmenizi sağlar.