Nasıl kilo verilir? Kilo vermek için yapılması gerekenler

Kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden birçok kişinin ortak sorunu olan fazla kilolar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden en çok araştırılan konulardan oldu. Pek çok insan aç kalarak zayıflamaya çalışsa da uzmanlar bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu söylüyor. İşte, Kilo vermek için yapılması gerekenler ve birkaç sağlıklı kilo verme önerisi...

KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

En sık yapılan hataların başında gelen öğün atlamanın, kilo alımını artırdığını ve kilo vermeyi olumsuz etkilediği belirten uzmanlar, vatandaşların kilo verme konusunda çok sayıda yanlış bilgiyi doğruymuş gibi uyguladığını söylüyor. Oysa ki kilo vermek hiç de göründüğü kadar zor değil. Birkaç püf noktasına dikkat ederek azim ve kararlılıkla fazla kilolarınızdan kurtulmanız içten bile değil. İşte, sağlıklı kilo verme teknikleri...

ÖĞÜN ATLAMAYIN: Uzmanlar kilo vermek isteyenler için bazı öğünleri özellikle de kahvaltıyı atlamanın en büyük yanlış olduğunu söylüyor. Güne sağlıklı ve besleyici bir kahvaltıyla başlamak, metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo vermenizi sağlıyor.

BOL SU İÇİN: Kilo verme süresince mutlaka bol su tüketmeye gayret edin. Suyun kalorisi yoktur. İçine bir miktar limon suyu ile limon dilimleri koyabilir, ayrıca portakal suyu ve salatalık dilimleri de ekleyebilirsiniz. Su, sıfır kalorili ama keyifli bir içecek haline gelir. Su tüketiminin yetersiz olması da metabolizmamızı yavaşlatır. Gün içerisinde içtiğimiz çay, kahve gibi içecekler de günlük tüketmemiz gereken su yerine geçmemektedir. Bu nedenle günde 2 - 2.5 litre su tüketmeye özen gösterilmelidir

KAHVE VE YEŞİLÇAY: Yeşil çayda bol bulunan kateşinler yağ yakımını hızlandırıyor. Dolayısıyla günde bir fincan yeşil çay içmenizde yarar var. Kahvedeki kafein de tıpkı kateşinler gibi güçlü bir metabolizma aktivatörü. Kahve tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta ise şu, kremalı ağır kahveler yerine şekersiz ve sütsüz filtre kahve tercih edin.

YEMEĞE HAFİF BİR SALATA İLE BAŞLAYIN: Başta tüketilen salata midede doluluk yaratacağından ana yemek porsiyonunuzu daha az tüketmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle ilk olarak salata tüketin.

LOKMALARINIZI İYİ ÇİĞNEYİN: Yediğiniz lokmaların çiğneme süresi de hızlı kilo vermede önemli bir etmendir. Her lokmayı en az 25-30 kez çiğnemek, yemek sürenizi uzatıyor, gıda tüketimini sınırlıyor.

PROTEİNE AĞIRLIK VERİN: Menünüzdeki proteinlerin (et, balık, tavuk, süt ürünleri) miktarı arttıkça kilo vermeniz kolaylaşıyor.

ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN: Çaya, kahveye şeker eklemeyin. Şekerli içeceklere "Hayır" deyin. Göreceksiniz kilo verme süreciniz oldukça iyi etkilenecek. Ayrıca meyve suyu ve şekerli içecekler içmek yerine meyvenin kendisini tüketin.

SAĞLIKLI YAĞLAR TERCİH EDİN: Bitkisel yağlar olarak adlandırılan ayçiçek, mısırözü, soya yağı, kanola yağı gibi yağlar yüksek ısı ile çok işlem gördüğünden dolayı ve omega-6 oranının yüksek, omega-3 oranının daha düşük olması sebebiyle vücutta inflamasyonu artırır, bu da kronik hastalıkların oluşumuna sebep verir. Sağlıklı yağlar; sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve avokadodaki yağdır.

KIZARTMAYA HAYIR: Yemeklerinizi pişirirken kızartma yerine ızgara ve fırında pişirme yöntemlerini uygulayın. Böylesi daha sağlıklı olacak ve kilo verme işleminiz hız kazanacaktır.

KALİTELİ UYKU OLMAZSA OLMAZ: Uykunuzun kaliteli ve yeterli olması, kalori alımını ve kiloyu etkilemektedir. Uyku, glikoz metabolizması, immün fonksiyon, konsantrasyon, verimlilik ve atletik performansta çok etkilidir.

LİFLİ BESİNLER TÜKETİN: Lifli besinlerin, tok kalmaya yardımcı olduğunu ve fazladan kalori alımını engellediğini kaydeden uzmanlar, bu nedenle öğünlerde posa içeriği yüksek olan, taze sebze ve meyvelere, tam buğday ve tam tahıllı ekmeklere, mercimek, nohut gibi kurubaklagillere ağırlık verilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

VİTAMİN TAKVİYESİ YAPIN: D vitamini, B12 vitamini, omega-3 ve gerekiyorsa multivitamin takviyesi yapın. Kan tahlillerinizi kontrol ettirerek, eksik olan vitamini ek olarak almaya özen gösterin. Bu vitaminlerin eksikliği kilo alıp vermede de etkilidir.

GEÇMİŞTEN DERS ALIN: Geçmişte yaşadığınız başarısız pek çok denemeden ders alın ve düşük kalorili yemek tarifleri veren kitaplardan yararlanın.

KENDİNİZE HEDEF KOYUN: Önünüze gerçekçi hedefler koyun, Haftada 0.5-1 kg vermek gibi ve en önemlisi alınan kaloriler ile harcadığınız enerji arasındaki dengeyi koruyun.

BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ: Alışveriş yaparken bilinçli olun. Tok karnına ve mutlaka önceden bir liste yaparak alışverişe çıkın. Mutlaka gıda ürünlerinin üzerindeki beslenme değerlerini okuyun. Seçtiğiniz diyet planında yer almayan gıda ürünlerini satın almayın.

İŞİN UZMANINDAN YARDIM ALIN: Aslında ilk başta söylememiz gereken şeyi en sona yazdık... Sağlıklı kilo vermek ve kilo verirken yaşanacak olumsuzluklardan sakınmak için bir uzmana danışmanızda, diyetisyenden yardım almanızda yarar var.