Nager sendromu nedir?
Nager sendromu, bazı organların iyi gelişmemiş olması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Aşağıya eğimli göz kapakları, dış kulak bozuklukları ve asimetrik uzuvlar şeklinde kendisini gösterebilmektedir. Nager sendromu, çenenin küçük olması gibi semptomlarla da gözlemlenmektedir. İşte, Nager sendromu hakkında bazı bilgiler
Nager sendromu, son derece az görülen ve şimdiye kadarki vaka sayısı oldukça az olan doğumsal bir hastalıktır. Nager sendromu olan bir kişide görülen karakteristiklerden bazıları veya hepsi şunlardır: Az gelişmiş yanak ve çene bölgesi, alt kirpiklerin azlığı veya yokluğu, böbrek ve/veya karın reflüsü, bükülmüş ayak parmakları, kısalmış yumuşak damak, ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak, dudak damak yarığı ihtimali, gelişmemiş el baş parmağı veya yokluğu, duyma kaybı, kısa önkol, dirseklerde hareket güçlüğü. Bu hastalar için bu anormalliklerin üstesinden gelmek çok nadirdir ve hastaların genellikle üreme organlarıyla ilgili herhangi bir problemi yoktur. Genellikle hastalar normal bir zekaya sahiptir. Nager sendromlu birinin hayatta kalabilen bir çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir.
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