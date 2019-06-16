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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
16.06.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Muskat nedir? Muskatın faydaları neler?

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Muskat nedir? Muskatın faydaları neler?

Hint mutfağında sıklıkla yer verilen muskat, son yıllarda ülkemizde de çok sık kullanılmaya başlandı. Muskat, fırında makarna, hünkârbeğendi ve patates püresi gibi pek çok tarifte kullanılıyor. Peki, muskat nedir, faydaları neler, fazlası zararlı mı?

Küçük Hindistan cevizi, portakal ağacına benzeyen, anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir. Hindistan ceviziyle ilgisi yoktur. Muskat ya da hint cevizi adıyla da bilinir. Karayipler bölgesinde, özellikle de Grenada'da yetişir.

MUSKAT ZARARLI MI?

Muskatı tüketirken aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir! En hafif etkisi halüsinasyon, en ağır etkisi ise zehirlenme olabilir!

MUSKATIN FAYDALARI

Yüksek lif oranıyla sindirim sistemine yardımcı olur.

Afrodizyak etkisi bulunan muskatın cinsel arzuyu ve cinsel gücü arttırdığı bilinmektedir.

Bulantı ve kusma gibi şikayetlerinizden muskat baharatı kullanarak kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

Vücudunuz için birçok yönden tonik görevi gören bu harika besin genel sağlığınızı sürdürmenize katkıda bulunuyor. Vücudunuzda biriktirdiğiniz toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Muskatın alzheimer hastalığına sahip kişileri etkileyen bilişsel işlev bozulmalarını azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmalara göre bu yağların zihinsel hastalıkların etkilerini azaltıyor ve kişilerin zihinsel fonksiyonlarının sağlıklı bir düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Muskat cilt sağlığının güçlendirilmesine, uykusuzluğun (insomnia) azaltılmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, lösemi hastalığının önlenmesine ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor.

 

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