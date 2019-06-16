Muskat nedir? Muskatın faydaları neler?
Hint mutfağında sıklıkla yer verilen muskat, son yıllarda ülkemizde de çok sık kullanılmaya başlandı. Muskat, fırında makarna, hünkârbeğendi ve patates püresi gibi pek çok tarifte kullanılıyor. Peki, muskat nedir, faydaları neler, fazlası zararlı mı?
Küçük Hindistan cevizi, portakal ağacına benzeyen, anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir. Hindistan ceviziyle ilgisi yoktur. Muskat ya da hint cevizi adıyla da bilinir. Karayipler bölgesinde, özellikle de Grenada'da yetişir.
MUSKAT ZARARLI MI?
Muskatı tüketirken aşırıya kaçmak tehlikeli olabilir! En hafif etkisi halüsinasyon, en ağır etkisi ise zehirlenme olabilir!
MUSKATIN FAYDALARI
Yüksek lif oranıyla sindirim sistemine yardımcı olur.
Afrodizyak etkisi bulunan muskatın cinsel arzuyu ve cinsel gücü arttırdığı bilinmektedir.
Bulantı ve kusma gibi şikayetlerinizden muskat baharatı kullanarak kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.
Vücudunuz için birçok yönden tonik görevi gören bu harika besin genel sağlığınızı sürdürmenize katkıda bulunuyor. Vücudunuzda biriktirdiğiniz toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Muskatın alzheimer hastalığına sahip kişileri etkileyen bilişsel işlev bozulmalarını azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmalara göre bu yağların zihinsel hastalıkların etkilerini azaltıyor ve kişilerin zihinsel fonksiyonlarının sağlıklı bir düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.
Muskat cilt sağlığının güçlendirilmesine, uykusuzluğun (insomnia) azaltılmasına, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine, lösemi hastalığının önlenmesine ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor.
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