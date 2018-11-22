Muskat nedir? Muskatın faydaları neler?
Küçük hindistan cevizi olarak bilinen muskat, genellikle Hint mutfağında sıklıkla tüketilen bir baharat olarak dikkat çekiyor. Ağrı kesici özelliği olduğu söylenen muskatın bu özelliğinin ortaya çıkması için yemeklere baharat olarak eklenmesi gerekiyor. Peki, muskat nedir? Muskatın faydaları neler?
Muskatın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Cilt sağlığını destekleyen, ağrıları azaltan ve vücutta detoks etkisi yaratan bu baharatın nelere iyi geldiği vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, muskata dair bilinmesi gerekenler...
MUSKAT NEDİR?
Muskat, Hint mutfağından bizim yemek kültürümüze kadar gelen bir baharat çeşididir. Muskat, son zamanlarda Türkiye'de hemen hemen her yemekte kullanılmaktadır. Zeytin büyüklüğünde olan muskat, bir ceviz çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak biizm bildiğimiz kabuklu ceviz ve Hindistan cevizi ile aralarında çok büyük farklar bulunmaktadır. Keskin bir tada sahip olan muskat adını Umman'ın başkenti olan muskat şehrinden almaktadır.
MUSKAT NASIL KULLANILIR?
Muskat doğru şekilde kullanıldığı zaman sağlığınıza sayısız faydalar sağlar. Özellikle Hindistan'da yetiştirilen muskat Hollanda ve Türkiye'de son zamanlarda popülerliğini arttırmıştır.
Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyerek kullanabilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda, içeceklerinizde kullanabilirsiniz.
Muskatı nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre muskatın faydalarından bahsetmeye başlayabiliriz. Muskat yemeklerin tatlıların ve içeceklerin lezzetine lezzet katmasının yanında sağlığınıza da bir çok fayda sağlar. Muskatın faydaları nelerdir diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.
MUSKATIN FAYDALARI
Mide hastalıklarını tedavi eder: Muskat ölçülü ve yeterli miktarda kullanıldığında mide ülseri ve gastrit problemlerine iyi gelir. Mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelir. Hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.
Cinsel gücü artırır: Muskatın cinsel arzuyu ve cinsel gücü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
İştah açıcı etkisi vardır: Çocuğunuz yemek seçiyorsa ve yemek yedirmekte güçleniyorsanız yemeklerine ekleyeceğiniz bir kaşık muskat iştahının artmasını sağlayacaktır.
Antiseptik: Muskatı kışın düzenli olarak tüketirseniz grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklara yakalanmanız zorlaşır. Kışın içeceklerinizde ve yemeklerinizde bir kaşık muskat kullanmak vücudunuzu mikroplardan arındıracak, hasta olmanızı engelleyecektir.
Bulantı ve kusmayı önler: Bulantı ve kusma gibi şikayetlerinizden muskat baharatı kullanarak kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.
MUSKAT ZARARLI MI?
Muskat yeterli dozda kullanılması gereken bir baharat türüdür. Yüksek dozlarda kullanılan muskat sağlık açısından ciddi tehlikelere sebebiyet verebilmektedir. Muskatın zararları şu şekildedir;
Muskatın içecekleri lezzetlendirdiğinden bahsetmiştik. Ancak sütün içerisine katılan muskat sağlık açısından ciddi tehdit oluşturabilir. Süte muskat katıp içerseniz halüsinasyon görebilir, ciddi kalp rahatsızlıklarına kapı açabilirsiniz.
Baharat olarak az miktarda kullanılan muskat, zarar vermez aksine yukarıda vermiş olduğumuz faydaları sağlar. Ancak miktar olarak aşırıya kaçıldığında;
Mide rahatsızlıkları, delirme
Ruhsal problemler
Halüsinasyon görme,
İdrar yapamama,
Kabızlık ve beyin hasarı gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle