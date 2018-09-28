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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
28.09.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Muskat nedir? Muskat nasıl kullanılır?

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Muskat nedir? Muskat nasıl kullanılır?

Muskat nedir, nasıl kullanır sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Birçok faydası olan muskat, yanlış kullanıldığı taktirde de ciddi sorunlara yol açabiliyor. Peki, muskat nedir? muskat nasıl kullanılır?

Muskat hint mutfağından bizim yemek kültürümüze kadar gelen bir baharat çeşididir. Muskat, son zamanlarda Türkiye'de hemen hemen her yemekte kullanılmaktadır. Zeytin büyüklüğünde olan muskat, bir ceviz çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak biizm bildiğimiz kabuklu ceviz ve Hindistan cevizi ile aralarında çok büyük farklar bulunmaktadır. Keskin bir tada sahip olan muskat adını umman'ın başkenti olan muskat şehrinden almaktadır.

Muskat nasıl kullanılır?

Muskat doğru şekilde kullanıldığı zaman sağlığınıza sayısız faydalar sağlar. Özellikle Hindistan'da yetiştirilen muskat Hollanda ve Türkiye'de son zamanlarda popülerliğini arttırmıştır. Tazesi Türkiye'de bulunmayan muskatı aktarlardan toz halinde satın alabilirsiniz.

Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyerek kullanabilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda, içeceklerinizde kullanabilirsiniz.

Muskatı nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre muskatın faydalarından bahsetmeye başlayabiliriz. Muskat yemeklerin tatlıların ve içeceklerin lezzetine lezzet katmasının yanında sağlığınıza da bir çok fayda sağlar. Muskatın faydaları nelerdir diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.

Muskatın faydaları

Mide hastalıklarını tedavi eder

Muskat ölçülü ve yeterli miktarda kullanıldığında mide ülseri ve gastrit problemlerine iyi gelir. Mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelir. Hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Cinsel gücü artırır

Muskatın cinsel arzuyu ve cinsel gücü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

İştah açıcı etkisi vardır

Çocuğunuz yemek seçiyorsa ve yemek yedirmekte güçleniyorsanız yemeklerine ekleyeceğiniz bir kaşık muskat iştahının artmasını sağlayacaktır.

Antiseptik

Muskatı kışın düzenli olarak tüketirseniz grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklara yakalanmanız zorlaşır. Kışın içeceklerinizde ve yemeklerinizde bir kaşık muskat kullanmak vücudunuzu mikroplardan arındıracak, hasta olmanızı engelleyecektir.

Bulantı ve kusmayı önler

Bulantı ve kusma gibi şikayetlerinizden muskat baharatı kullanarak kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

Muskat zararlı mıdır?

Muskat yeterli dozda kullanılması gereken bir baharat türüdür. Yüksek dozlarda kullanılan muskat sağlık açısından ciddi tehlikelere sebebiyet verebilmektedir.

Muskatın zararları şu şekildedir;

Muskatın içecekleri lezzetlendirdiğinden bahsetmiştik. Ancak sütün içerisine katılan muskat sağlık açısından ciddi tehtit oluşturabilir. Süte muskat katıp içerseniz halüsilasyonlar görebilir, ciddi kalp rahatsızlıklarına kapı açabilirsiniz.

Baharat olarak az miktarda kullanılan muskat, zarar vermez aksine yukarıda verjiş olduğumuz faydaları sağlar. Ancak miktar olarak aşırıya kaşıldığında;

Mide rahatsızlıkları, Delirme
Ruhsal problemler
Halisilasyonlar görme,
İdrar yapamama,
Kabızlık ve beyin hasarı gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir.

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