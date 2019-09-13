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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
13.09.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Mucize Doktor dizisinde otizm vurgusu- Otizm nedir, belirtileri neler?

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Mucize Doktor dizisinde otizm vurgusu- Otizm nedir, belirtileri neler?

Otizm, Mucize Doktor dizisiyle bir kez daha gündeme geldi. Otizm - savant sendromlu genç bir doktorun hikayesi anlatan dizi, özellikle otizmli bireylerin aileleri tarafından destek gördü. Otizm terimini ilk kez duyan dizi takipçileri ise internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, otizm nedir, belirtileri neler?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB); dünyada ve Türkiye’de artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken ve her toplumda görülen özel bir gruptur. Zihinsel yetersizlikten sonra çocuklarda en sık rastlanan nöro-gelişimsel yetersizliktir. Buna ek olarak; akademik ve uygulamaya dönük çalışmaların diğer engel gruplarına göre daha geç tarihsel döneme rastladığı bir gruptur.

Otizm spektrum bozukluğu; genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm spektrum bozukluğu, dünyada uzun bir dönem zihinsel engel ve/veya ruhsal-duygusal bozukluk kategorisinde değerlendirilmiş, 2013’te Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) tanı kriterine göre yaygın gelişimsel bozukluklar çatısı altında birleştirilerek tek bir otizm spektrum bozukluğu tanısı kullanılmaya başlanmıştır. ABD’de otizm spektrum bozukluğu görülme sıklığı tanının geliştirildiği ilk dönemde on binde bir iken ABD “Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi”nin 2012 verilerine göre 88’de 1 olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise OSB’nin her 68 çocuktan birini etkilediği; erkek çocuklarında görülme sıklığının kız çocuklarından 4 kat daha fazla olduğu ancak genelde kız çocuklarında daha ağır seyrettiği belirtilmiştir.

Otizmin nedeni; kesin olarak bilinmemekle birlikte biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülmektedir.
Bebek;

• 1-2 aylıkken göz göze bakmıyorsa
•Annenin güldürmesine tepki vermiyorsa
• 6 aylıkken annesinin gösterdiğine bakmıyorsa
• Ce-e oyununa tepkisi yoksa ve çevresindeki insanlara ilgi göstermiyorsa otizm spektrum bozukluğu olabilir.

Bebek 12-24 aylıkken;

• 12 aylık olmasına rağmen “bay bay” yapmıyorsa
• 12 aylık olmasına rağmen tek kelimeden oluşan anlamlı ifadeler kullanamıyorsa
• 24 aylıkken 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa
• Adı söylendiğinde tepki vermiyorsa
• Göz kontağı kurmakta güçlük çekiyorsa
• Donuk bir yüz ifadesi varsa
• Kucaklanmaya ve dokunulmaya karşı isteksizse otizm spektrum bozukluğu olabilir.

Otizm şüphesi bulunuyorsa zaman kaybetmeden gerekli bilgi ve yönlendirme için aile hekimine; tanılama için ise çocuk ve ergen psikiyatristi olan bir hastaneye başvurunuz

 

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