Mucize Doktor dizisinde otizm vurgusu- Otizm nedir, belirtileri neler?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB); dünyada ve Türkiye’de artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken ve her toplumda görülen özel bir gruptur. Zihinsel yetersizlikten sonra çocuklarda en sık rastlanan nöro-gelişimsel yetersizliktir. Buna ek olarak; akademik ve uygulamaya dönük çalışmaların diğer engel gruplarına göre daha geç tarihsel döneme rastladığı bir gruptur.



Otizm spektrum bozukluğu; genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm spektrum bozukluğu, dünyada uzun bir dönem zihinsel engel ve/veya ruhsal-duygusal bozukluk kategorisinde değerlendirilmiş, 2013’te Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) tanı kriterine göre yaygın gelişimsel bozukluklar çatısı altında birleştirilerek tek bir otizm spektrum bozukluğu tanısı kullanılmaya başlanmıştır. ABD’de otizm spektrum bozukluğu görülme sıklığı tanının geliştirildiği ilk dönemde on binde bir iken ABD “Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi”nin 2012 verilerine göre 88’de 1 olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise OSB’nin her 68 çocuktan birini etkilediği; erkek çocuklarında görülme sıklığının kız çocuklarından 4 kat daha fazla olduğu ancak genelde kız çocuklarında daha ağır seyrettiği belirtilmiştir.

Otizmin nedeni; kesin olarak bilinmemekle birlikte biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu düşünülmektedir.

Bebek;



• 1-2 aylıkken göz göze bakmıyorsa

•Annenin güldürmesine tepki vermiyorsa

• 6 aylıkken annesinin gösterdiğine bakmıyorsa

• Ce-e oyununa tepkisi yoksa ve çevresindeki insanlara ilgi göstermiyorsa otizm spektrum bozukluğu olabilir.



Bebek 12-24 aylıkken;



• 12 aylık olmasına rağmen “bay bay” yapmıyorsa

• 12 aylık olmasına rağmen tek kelimeden oluşan anlamlı ifadeler kullanamıyorsa

• 24 aylıkken 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa

• Adı söylendiğinde tepki vermiyorsa

• Göz kontağı kurmakta güçlük çekiyorsa

• Donuk bir yüz ifadesi varsa

• Kucaklanmaya ve dokunulmaya karşı isteksizse otizm spektrum bozukluğu olabilir.



Otizm şüphesi bulunuyorsa zaman kaybetmeden gerekli bilgi ve yönlendirme için aile hekimine; tanılama için ise çocuk ve ergen psikiyatristi olan bir hastaneye başvurunuz