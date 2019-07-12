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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
12.07.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

MS hastalığı nedir? MS hastalığı belirtileri neler?

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MS hastalığı nedir? MS hastalığı belirtileri neler?

Multipl skleroz kısaca MS, erişkinlerde en sık görülen merkezi sinir sistemi bozukluklarından biridir. . Lezyonlar, yapılan taramalarda ortaya çıkar; ancak çok sayıda lezyon veya iz bulunması, her zaman MS’in şiddetli olduğunu göstermez. MS, karmaşık bir hastalıktır. MS beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyetini bozar. Peki, MS tam olarak nedir, MS hastalığının belirtileri neler?

Multipl Skleroz ( MS ) vücutta bağışıklık sisteminin kendisine ait dokuyu yanlışlıkla yabancı madde olarak algılaması sonucu meydana gelen otoimmün bir hastalıktır.

Multipl denmesinin nedeni Beynin ve omuriliğin birçok farklı alanı etkilenir. Belirtiler hafif ya da ağır olabilir. Aniden ortaya çıkabilir, ya da kaybolabilir. Skleroz denmesinin nedeni Hastalık beyin ve omuriliğin hasarlı alanlarında sklerozan plaklar, yani sertleşmiş dokular oluşturur.
İnsanlarda bu hastalığın ortaya çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de araştırmalar MS’in nedeninin genetik faktörlerle çevre faktörlerinin birleşimi olduğunu ileri sürmektedir.

Multipl Skleroz ( MS ) hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.

Multipl Skleroz Sebepleri

• Genetik
• Çevresel
• İmmünolojik
faktörler
• Heterojen
• Kompleks
• Multifaktöryel

Belirtiler :

- Ellerle ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi duyumsal (dokunma) sorunlar

- Bulanık veya çift görme ya da görme sinirlerindeki iltihaplanma (optik nevrit) sonucu bir gözde ortaya çıkan geçici görme kaybı gibi gözle ilgili sorunlar
- Yorgunluk (fiziksel veya zihinsel faaliyeti zorlaştıran ağır bir yorgunluk hissi)
- Baş dönmesi
- Ağrı
- Kas gücü ve el becerisinin kaybı
- Yürüme, denge ve koordinasyonla ilgili sorunlar
- Kaslarda gerginlik ve spazmlar
- Mesane veya bağırsak sorunları
- Bilişsel sorunlar (isimleri unutma gibi, hafıza veya düşünmeyle ilgili sorunlar)
- Cinsel sorunlar

MS Tanısı

Nörolojik muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) , Elektroansefalogram (EEG) ve daha nadiren bel ponksiyonu ile hasarın bulguları tespit edilir.

Tedavi

Halen MS için kesin bir tedavi yoktur. Fakat hastaların bağımsız, rahat ve üretken olmalarını sağlamak için çok şey yapılabilir.

 

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