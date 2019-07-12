MS hastalığı nedir? MS hastalığı belirtileri neler?
Multipl skleroz kısaca MS, erişkinlerde en sık görülen merkezi sinir sistemi bozukluklarından biridir. . Lezyonlar, yapılan taramalarda ortaya çıkar; ancak çok sayıda lezyon veya iz bulunması, her zaman MS’in şiddetli olduğunu göstermez. MS, karmaşık bir hastalıktır. MS beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki kontrol kabiliyetini bozar. Peki, MS tam olarak nedir, MS hastalığının belirtileri neler?
Multipl Skleroz ( MS ) vücutta bağışıklık sisteminin kendisine ait dokuyu yanlışlıkla yabancı madde olarak algılaması sonucu meydana gelen otoimmün bir hastalıktır.
Multipl denmesinin nedeni Beynin ve omuriliğin birçok farklı alanı etkilenir. Belirtiler hafif ya da ağır olabilir. Aniden ortaya çıkabilir, ya da kaybolabilir. Skleroz denmesinin nedeni Hastalık beyin ve omuriliğin hasarlı alanlarında sklerozan plaklar, yani sertleşmiş dokular oluşturur.
İnsanlarda bu hastalığın ortaya çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de araştırmalar MS’in nedeninin genetik faktörlerle çevre faktörlerinin birleşimi olduğunu ileri sürmektedir.
Multipl Skleroz ( MS ) hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.
Multipl Skleroz Sebepleri
• Genetik
• Çevresel
• İmmünolojik
faktörler
• Heterojen
• Kompleks
• Multifaktöryel
Belirtiler :
- Ellerle ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi duyumsal (dokunma) sorunlar
- Bulanık veya çift görme ya da görme sinirlerindeki iltihaplanma (optik nevrit) sonucu bir gözde ortaya çıkan geçici görme kaybı gibi gözle ilgili sorunlar
- Yorgunluk (fiziksel veya zihinsel faaliyeti zorlaştıran ağır bir yorgunluk hissi)
- Baş dönmesi
- Ağrı
- Kas gücü ve el becerisinin kaybı
- Yürüme, denge ve koordinasyonla ilgili sorunlar
- Kaslarda gerginlik ve spazmlar
- Mesane veya bağırsak sorunları
- Bilişsel sorunlar (isimleri unutma gibi, hafıza veya düşünmeyle ilgili sorunlar)
- Cinsel sorunlar
MS Tanısı
Nörolojik muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) , Elektroansefalogram (EEG) ve daha nadiren bel ponksiyonu ile hasarın bulguları tespit edilir.
Tedavi
Halen MS için kesin bir tedavi yoktur. Fakat hastaların bağımsız, rahat ve üretken olmalarını sağlamak için çok şey yapılabilir.
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