MS Farkındalık Projesi: “objektifiMSensin”
Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama işbirliği ile MS hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen“objektifiMSensin” projesinin basın toplantısı Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un katılımıyla İstanbul Modern’de gerçekleştirildi.
MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları objektifiMSensin projesinde hastalar, İstanbul Modern’de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken; fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile yapılan aktivitelerde ise kendi dünyalarının yansıması olan fotoğraflar çektiler.
MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarının artmasında sanatın önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle objektifiMSensin projesinin MS hastaları tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir: “Ülkemizde yaklaşık 65 bin MS’li ve yakını bu hastalığın zorlukları ile mücadele ediyor. Türkiye MS Derneği olarak yaptığımız her proje ile MS hastalığı konusundaki toplumsal duyarlılığı arttırmış oluyoruz. Proje temelinde MS hastalarını sanatsal çalışmalara dahil etmek olunca objektifiMSensin bizim için daha da anlamlı oldu. Çünkü biliyoruz ki sanat MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarını artırmak için en iyi yollardan biri! Proje ile ayrıca MS hastalarının beyin, omurilik ve göz çevresindeki sinirlerde görülen ve uzun yıllar boyu devam eden hastalık nedeniyle görme yetisinde yaşadıkları olumsuzluklara da dikkat çekmek istedik. Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS’le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil. Bu farkındalığı hem hastalarımızın kendisinin hem de toplumun görmesini sağlayan proje paydaşlarına çok teşekkür ediyorum.“ dedi.
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