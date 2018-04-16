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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
16.04.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Moringa çayı nedir? Moringa çayının faydaları

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Moringa çayı nedir? Moringa çayının faydaları

Doğada mucizevi özelliklere sahip olan binlerce bitkiden bir tanesi de moringa. Özellikle son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılan moringa oldukça faydalı bir bitki. Moringa hakkında meraklarını gidermek isteyen vatandaşlar, moringa çayının faydalarını araştırıyor. Peki, moringa çayı nedir? Moringa çayının faydaları neler?

Birçok faydası olduğuna inanılan moringa çayına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yüz yıllardır tıbbı tedavilerde kullanılan moringa, son dönemde en çok merak edilen bitkilerden biri oldu. özellikle hastalıklarını doğal yöntemlerle tedavi etmek isteyen vatandaşların araştırılmalarına konu olan moringa hakkında merak edilen detayları derledik...

MORİNGA ÇAYI NEDİR?

Tam adı "Moringa Oliefera" olan bu bitkinin yetiştiği yerler Asya, Afrika ve Orta Amerika'dır. Ağacın, yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Ülkemizde ise daha çok çay olarak tüketiliyor. İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan Moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tüketilen besinlerden oldu.

MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Moringa oleifera bitkisi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu için bağışıklık sistemi sistemini güçlendirir, dolayısıyla hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

İçeriğinde potasyum, protein, a vitamini, demir, kalsiyum ve c vitamini gibi insan vücudu için oldukça yararlı şeyler bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Böylece hem metabolizmaya hem de de kilo vermeye faydalı olur.

Kan şekerini ayarlamada da yardımcı olur. Dolaysıyla şeker hastalığına karşı da faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için tercih edilmelidir.

Vücuttaki fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırdığı için, bağırsak parazitleriyle savaşır ve mide şişkinliğine iyi gelir.

İçtikten sonra uzun süre tok tutarak, kalori alımını dengeler.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek C vitamini barındırdığı  için, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kısa sürede iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

MORİNGA ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Diğer bitki çayları tüketiminde olduğu gibi aşırıya gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, Moringa çayının haddinden fazla tüketilmesi sonucu böbreklerin yorulacağı ve sindirim sisteminin hasar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunun yanında kalp hastaları, kanser tedavisi görenler, emziren anneler ve çocukların tüketmemesi önerisinde bulunuyorlar.

MORİNGA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ?

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi demlenerek içilir. Kaynamış suyun içerisine atılan yapraklar yaklaşık olarak 7-8 dakika demlendikten sonra 20 dakika dinlenmesi beklenilip içilir. Ancak uzmanlar bu çayı severek tüketen kişilere, günde 3 fincandan fazla tüketmemesini öneriyor.

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