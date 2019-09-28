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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
28.09.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Moringa çayı nedir? Moringa çayı faydaları ve zararları nelerdir?

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Moringa çayı nedir? Moringa çayı faydaları ve zararları nelerdir?

Son zamanlarda ülkemizde sıkça tüketilmeye başlanan moringa çayı genellikle zayıflamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ne kadar doğal olsa da her bitki çayında olduğun gibi moringa çayının da faydaları olduğu kadar zararları da bulunuyor. A,C ve E vitaminlerini içeren moringa, cilt sağlığı açısından da oldukça yararlı. Peki, moringa çayı nedir? Moringa çayı faydaları ve zararları nelerdir?

Hindistan’ın kuzeyinde yetişen moringa ağacı doğanın bizlere sunduğu doğal bir şifa kaynağı. Yüzyıllardır bazı problemlerin tedavilerinde de kullanılan bu bitkiyi tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Peki, moringa çayı nasıl tüketilir? Moringa çayı nasıl yapılır? İşte, merak edilenler...

MORİNGA ÇAYI NEDİR?

Tam adı "Moringa Oliefera" olan bu bitkinin yetiştiği yerler Asya, Afrika ve Orta Amerika'dır. Ağacın, yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Ülkemizde ise daha çok çay olarak tüketiliyor. İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan Moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tüketilen besinlerden oldu.

MORİNGA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Moringa oleifera bitkisi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu için bağışıklık sistemi sistemini güçlendirir, dolayısıyla hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

İçeriğinde potasyum, protein, a vitamini, demir, kalsiyum ve c vitamini gibi insan vücudu için oldukça yararlı şeyler bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Böylece hem metabolizmaya hem de de kilo vermeye faydalı olur.

Kan şekerini ayarlamada da yardımcı olur. Dolaysıyla şeker hastalığına karşı da faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için tercih edilmelidir.

Vücuttaki fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırdığı için, bağırsak parazitleriyle savaşır ve mide şişkinliğine iyi gelir.

İçtikten sonra uzun süre tok tutarak, kalori alımını dengeler.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek C vitamini barındırdığı için, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kısa sürede iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

ZARARLARI NELERDİR?

Fazla Tüketimi Böbrekleri Yorar

 Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi moringa çayının fazla tüketilmesi de zararlıdır. Gereğinden fazla tüketimi böbrekleri yorar ve sindirim sistemi hasar görebilir. Ayrıca hamilelerin ve çocukların kullanması sakıncalıdır. Emziren anneler ise doktorlarına danışarak kullanabilir.

MORİNGA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ?

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi demlenerek içilir. Kaynamış suyun içerisine atılan yapraklar yaklaşık olarak 7-8 dakika demlendikten sonra 20 dakika dinlenmesi beklenilip içilir. Ancak uzmanlar bu çayı severek tüketen kişilere, günde 3 fincandan fazla tüketmemesini öneriyor.

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