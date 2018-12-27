Miyom nedir? Miyom nasıl anlaşılır?
Miyom kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Kadının rahminde mevcut olan miyomlar kendi aralarında 3 grupta oluşmaktadır. Miyomların en fazla şikayet yol açan belirtileri adet döneminde kendini gösterir. Peki, miyom nedir?
Miyom, rahmin adale tabakasından çıkan urlara verilen addır. Rahimde mevcut olan miyomlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Genellikle rahmin kendi dokusundan kaynaklanarak ortaya çıkmaktadır. Bu tümörlerin çapları 1–15 cm büyüklüğündedir; rahim ağzında ve rahim gövdesinde gelişebilmektedirler. Ekseriyetle rahmin içerisinde bulunurlar. Rahimde mevcut olan bu miyomlara fibroidler, leyomiyomata, leyomiyom ve fibromiyom gibi çeşitli isimler verilebilir.
Kadının rahminde mevcut olan miyomlar kendi aralarında 3 grupta oluşmaktadır:
Submuköz miyomlar: Genellikle rahmin iç yüzeyinde oluşarak büyüyen miyom çeşididir. Diğer miyomların arasında en az rastlanılabilen türüdür. Az rastlanmasına rağmen en fazla kanama şikâyetleri bu miyomda görülmektedir. Bu kanamalar daha çok adet kanamasında artış olması ya da uzun sürmesi durumudur.
İntramural miyomlar: Kadının rahim içi kaslarında yerleşmiş olan miyomlardır. Genellikle en sık rastlanılan miyom türüdür. Bu miyomlar da submuköz miyomları gibi kişide adet kanamasının fazla olmasına ve süresinin uzamasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca kadında aşırı karın ağrıları ortaya çıkar. Kişinin rahminde büyüme sonucunda dolgunluk hisleri oluşmaktadır. Büyüyen miyomlar karın içerisindeki diğer organlara bası uygulaması yapmaktadır.
Subseröz miyomlar: Bu miyomlar genellikle rahmin dış yüzeyinde oluşan miyom türleridir. Diğer miyom çeşitleri gibi kanamalara sebep olmazlar. Yalnız kişide şiddetli karın ağrıları meydana gelmektedir. Özellikle sırtında ağrılar mevcut olur. Rahimde oluşan bu miyomlar, çevre organlara aşırı baskı uygularlar.
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