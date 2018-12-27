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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
27.12.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Miyom nedir? Miyom nasıl anlaşılır?

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Miyom nedir? Miyom nasıl anlaşılır?

Miyom kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Kadının rahminde mevcut olan miyomlar kendi aralarında 3 grupta oluşmaktadır. Miyomların en fazla şikayet yol açan belirtileri adet döneminde kendini gösterir. Peki, miyom nedir?

Miyom, rahmin adale tabakasından çıkan urlara verilen addır. Rahimde mevcut olan miyomlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Genellikle rahmin kendi dokusundan kaynaklanarak ortaya çıkmaktadır. Bu tümörlerin çapları 1–15 cm büyüklüğündedir; rahim ağzında ve rahim gövdesinde gelişebilmektedirler. Ekseriyetle rahmin içerisinde bulunurlar. Rahimde mevcut olan bu miyomlara fibroidler, leyomiyomata, leyomiyom ve fibromiyom gibi çeşitli isimler verilebilir.

Kadının rahminde mevcut olan miyomlar kendi aralarında 3 grupta oluşmaktadır:

Submuköz miyomlar: Genellikle rahmin iç yüzeyinde oluşarak büyüyen miyom çeşididir. Diğer miyomların arasında en az rastlanılabilen türüdür. Az rastlanmasına rağmen en fazla kanama şikâyetleri bu miyomda görülmektedir. Bu kanamalar daha çok adet kanamasında artış olması ya da uzun sürmesi durumudur.

İntramural miyomlar: Kadının rahim içi kaslarında yerleşmiş olan miyomlardır. Genellikle en sık rastlanılan miyom türüdür. Bu miyomlar da submuköz miyomları gibi kişide adet kanamasının fazla olmasına ve süresinin uzamasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca kadında aşırı karın ağrıları ortaya çıkar. Kişinin rahminde büyüme sonucunda dolgunluk hisleri oluşmaktadır. Büyüyen miyomlar karın içerisindeki diğer organlara bası uygulaması yapmaktadır.

Subseröz miyomlar: Bu miyomlar genellikle rahmin dış yüzeyinde oluşan miyom türleridir. Diğer miyom çeşitleri gibi kanamalara sebep olmazlar. Yalnız kişide şiddetli karın ağrıları meydana gelmektedir. Özellikle sırtında ağrılar mevcut olur. Rahimde oluşan bu miyomlar, çevre organlara aşırı baskı uygularlar.

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