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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
30.08.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?

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Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?

Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, tıpta yaşanan gelişmelerle son yıllarda başarılı yöntemlerle bebek sahibi olabiliyorlar. Hamile kalmak isteyen kadınlar için, ülkemizde geliştirilen yöntemler her geçen gün artarken, yaşlanan kadın yumurtasına, yine kendi öncü hücreleriyle ‘gençlik aşısı’ yapılmaya başlandı. Mitokondri nakli olarak tanımlanan bu yöntem birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?

Yumurta yaşlanmasının ana nedeni, enerji sağlayan mitokondrilerin zamanla DNA hasarına uğraması. Hamilelik oranlarını düşürüyor hem de kromozom bozukluklarını artıran bu neden birçok kadının hamile kalmasını engelliyor. Bu konuda gelinen son nokta, yaşlanmayan öncü hücrelerin genetiği ve enerjisiyle yumurtayı takviye etmek.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR?

Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.

New York Medical College IVF Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kutluk Oktay’ın verdiği bilgiye göre, öncü hücrelerin en önemli özelliği, DNA hasarını onarabilmesi.

MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL YAPILIR?

Prof. Dr. Oktay, “Elde edilen mitokontriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan, dolasıyla kalitesi bozulan yumurtanın içine enjekte edilerek yerleştiriliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın geriye çevrilmesi sağlanıyor. Gençleşen yumurtalardan gelişen embriyolar daha kaliteli oluyor. Gebelik şansı hayli yükseliyor. Bu işleme ‘augment’ yani destekleme diyoruz” diye konuştu.

PROF. Dr. Oktay, “Augment, erken veya doğal yoldan menopoza girmiş kadınlar için şu an işe yaramasa da uzun vadede umut olabilir. Bundan sonraki adım, öncü hücrelerin kültür ortamında yani laboratuvarda çoğaltılması olacak. Laboratuvarda büyütülen bu öncü hücreler tekrar yumurtalığın içine verilip yeni yumurtalar elde edilebilecek." dedi.

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