Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?
Çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, tıpta yaşanan gelişmelerle son yıllarda başarılı yöntemlerle bebek sahibi olabiliyorlar. Hamile kalmak isteyen kadınlar için, ülkemizde geliştirilen yöntemler her geçen gün artarken, yaşlanan kadın yumurtasına, yine kendi öncü hücreleriyle ‘gençlik aşısı’ yapılmaya başlandı. Mitokondri nakli olarak tanımlanan bu yöntem birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli kimlere yapılır?
Yumurta yaşlanmasının ana nedeni, enerji sağlayan mitokondrilerin zamanla DNA hasarına uğraması. Hamilelik oranlarını düşürüyor hem de kromozom bozukluklarını artıran bu neden birçok kadının hamile kalmasını engelliyor. Bu konuda gelinen son nokta, yaşlanmayan öncü hücrelerin genetiği ve enerjisiyle yumurtayı takviye etmek.
Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.
New York Medical College IVF Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kutluk Oktay’ın verdiği bilgiye göre, öncü hücrelerin en önemli özelliği, DNA hasarını onarabilmesi.
MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL YAPILIR?
Prof. Dr. Oktay, “Elde edilen mitokontriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan, dolasıyla kalitesi bozulan yumurtanın içine enjekte edilerek yerleştiriliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın geriye çevrilmesi sağlanıyor. Gençleşen yumurtalardan gelişen embriyolar daha kaliteli oluyor. Gebelik şansı hayli yükseliyor. Bu işleme ‘augment’ yani destekleme diyoruz” diye konuştu.
PROF. Dr. Oktay, “Augment, erken veya doğal yoldan menopoza girmiş kadınlar için şu an işe yaramasa da uzun vadede umut olabilir. Bundan sonraki adım, öncü hücrelerin kültür ortamında yani laboratuvarda çoğaltılması olacak. Laboratuvarda büyütülen bu öncü hücreler tekrar yumurtalığın içine verilip yeni yumurtalar elde edilebilecek." dedi.
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