Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur?

Özellikle yağlı, ekşi ya da baharatlı yiyecekleri tükettikten sonra ortaya çıkan mide yanmasını ortadan kaldırmak için oldukça basit yöntemler var. Midedeki yanma hissini geçirmek için uygulanan pratik yöntemler, kısa süreli de olsa bu sorunu çözmek için yeterli oluyor. Peki, mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasına neden olur? İşte mide yanması hakkında tüm detaylar...

MİDE YANMASI NEDİR?

Yemeklerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine mide yanması denir. Mide yanması nedenleri arasında kronik bir durum olan reflü de bulunmaktadır. Mide yanması neden olursa olsun insanların yaşam kalitesini düşüren ve can sıkıcı bir problemdir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Nedeni ne olursa olsun, mide yanmasıyla, evde yapacağınız basit yöntemlerle mücadele edebilirsiniz. İşte mide yanmasına iyi gelen yöntemlerden bazıları...

Mide yanması hissediyorsanız, yapabileceğiniz ilk şey daha bol giysiler giymek ya da kemerinizi gevşetmek olacaktır. Çünkü mide yanması temelde midenizdeki maddelerin yemek borunuzdan yukarı çıkması ve bu sıvının içindeki asidin dokularınızı yakmasından kaynaklanır. Bol giysiler midenizin üzerindeki baskıyı azaltarak rahatlamanıza katkıda bulunur.

Mide yanmasına iyi gelecek bir başka şey de ayağa kalkmaktır. Çünkü oturan ya da yatan insanların duruşu mide yanması yaratıyor olabilir. Oturur ya da yatar konumdaysanız ayağa kalkmak, ayaktaysanız daha dik durmak mide yanmanıza iyi gelecektir. Eğer kalkamayacak durumdaysanız en azından arkanıza birkaç yastık koyarak sırtınızı dikleştirmeyi deneyin.

Evde yapabileceğiniz bir de basit mide yanması ilacı bulunmaktadır: Karbonatlı su. Bunu içtiğinizde midenizdeki asidin bir kısmı nötralize olacaktır. Bir bardak suya, bir çay kaşığı karbonat yeterli olur. Bunu yavaş yavaş içmeniz gerektiğini unutmayın. (Mide yanması sırasında her şeyi yavaş içmeniz gerekir.)

Mide asidin nötralize ederek mide yanmasına iyi gelen şeylerden biri de sakız çiğnemektir. Çünkü sakız çiğnemek ağzınızda tükürük salgısını artırır. Bu sayede bağırsaklarınızda birikmiş asidin yoğunluğu azalır ve vücuttan atılma süreci hızlanır.

Herkes için kötü bir alışkanlık olan sigara, özellikle mide yanması çeken insanlar için ekstra tehlikelidir. Sigara içmek mide yanmasını artırır. Özellikle mide yanması hissettiğiniz esnada sigaradan uzak durmanız şarttır.

Eğer sık sık mide yanması yaşıyorsanız hayat tarzınızda yapmanız gereken bazı değişiklikler de vardır. Bunların başında yatmadan en az 3 saat önce yemeyi kesmek gelir. Yedikten sonra uzanmamak, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak ve kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmak da kritik öneme sahip faktörlerdir.

Unutmayın, eğer haftada iki-üç kereden daha sık mide yanması yaşıyorsanız, en yakın zamanda doktorunuza başvurmalısınız.

HANGİ BESİNLER MİDE YANMASI YAPAR?

Midenin hassasiyet göstereceği ve yanma yapacağı besinler kişiye göre değişir ancak, genellikle mide yanmasına neden olan besinler şunlardır; soğan, sarımsak, domates, baharatlı yiyecekler, kızartmalar, narenciye, asitli ve kafeinli içecekler ve çikolata gibi gıdalar mide yanmasını tetikleyebilir.