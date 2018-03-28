Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriMide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
GeriSağlık Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sağlık
Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Mide gribi adını son zamanlarda daha sık duyduğumuz hastalıklardan biri. Aslında normal gripten farklı olarak solunum yolları değil sindirim sistemi üzerinde etki ediyor. Mide gribine yakalanan kişiler ishal, kusma, bulantı, karın krampları ve ateşin yükselmesi gibi semptomlar gösteriyorlar. Mide gribine neden olan virüs soğuk havalar, kapalı ve kalabalık yerlerde bulunma gibi nedenlerle vücudunuza yerleşebiliyor.

Yeni bir Norovirüs

“Norwalk-like virüs” adıyla tanınan virüs grubunun üyesi olan Norovirüs bu hastalığa neden oluyor. Söz konusu virüs insan vücuduna girdikten sonra sindirim sistemine yerleşerek mide ve bağırsaklarda enfeksiyona neden oluyor. Bu da bu sistem üzerinde sıkıntı yaratarak kusma, ishal, bulantı gibi problemlerin yaşanmasına neden oluyor.

Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Herkes bu hastalığa yakalanabilir

Norovirüsler yaş grubu fark etmeden herkesi etkileyebilir. Vücuda yerleştikten sonra ömür boyunca çeşitli zamanlarda hastalığı alevleyebilir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu virüse yakalanma riski daha yüksektir. Bazı kişilerde genetik yatkınlıktan dolayı virüs çok daha ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.

Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Belirtilerine dikkat!

Norovirüs sindirim sistemine yerleştiğinde midede ve bağırsaklarda enfeksiyona neden olur. Bu enfeksiyon ise kendini, kusma, kramplı ishal, bulantı, kas ağrısı ve ateş olarak gösterir. Hastalığın belirtileri virüsün bedene girmesinden 24-48 saat içinde kendini belli eder. Genelde 1-2 gün şiddetli bir şekilde sıkıntıya neden olur. Tüm griplerde olduğu gibi bol sıvı almak ve sağlıklı beslenmek hastalığın gerilemesi için çok önemlidir.

Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Bulaşıcı bir hastalıktır

Mide gribi tüm grip türleri gibi bulaşıcıdır. Özellikle enfeksiyonlu hastanın dışkısında ya da kusmuğunda bol virüs vardır. Diğer insanlar norovirüsün bulunduğu yerlere dokunup ellerini ağızlarına götürmesiyle bu hastalığa kolayca yakalanırlar. Bu nedenle özellikle ellerin sık sık yıkanması çok önemlidir. Ayrıca hastalık genelde kış aylarında görülür ve bu dönemde salgınlara rastlanabilir. Bu sebeple kış aylarına dikkat etmek önemlidir.

Kapalı yerlerde dikkatli olun.

Mide gribi özellikle kapalı alanlarda hızlı bir salgın yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca salata ve meyve gibi iyi yıkanması zor olan yiyeceklerin dışarıda tüketilmesi hastalığın bulaşmasına neden olabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Adana'da tiyatro meşalesi yandı

Uzun boylu olmanın sağlığa 4 sürpriz etkisi

Çalışmasanız da yapabileceğiniz 6 rahatlatıcı hareket

Çağla Şıkel'den 'vergi kaçırma' açıklaması