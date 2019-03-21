Mezoterapi nedir?
Günümüzün popüler uygulamalarından mezoterapi, selülit tedavisinde kullanılmasının yanı sıra cilt yenileme, lifting, leke tedavilerinde, bölgesel incelme ve saç tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapinin tarihi 20. Yüzyıla dayanmaktadır. Peki, mezoterapi nedir?
Mezoterapi ilk olarak 1950 de Fransa'da kullanılmaya başlanmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda kozmetik dermatolojide oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapi, sorunlu bölgede derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demektir.
SELÜLİTE SAVAŞTA EN ETKİLİ SİLAH
Dr. Meral Seyman, her kadının korkulu rüyası olan selülitin mezoterapi uygulamasıyla nasıl tedavi edildiğini anlatıyor:
“Mezoterapi günümüzde estetik tıp dalında selülit tedavisinde, yüz gençleştirme ve saçlı deri tedavilerinde oldukça sık bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Uygulamanın içeriği vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Bu işlem sırasında hazırlanan bu karışım 4 ila 6 mm arasındaki ince uçlu iğnelerle direkt hedef dokuya enjekte ederek bölgenin tedavi edilmesi sağlanmaktır. Bu yöntemin temeli seri şeklindeki iğnelerin çarpma etkileri ile bağışıklık sistemini harekete geçirmek, kanlanmanın artışı ile direkt hedef organı etkilemektir.”
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