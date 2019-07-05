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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Metabolik yaş nedir? Metabolik yaş nasıl hesaplanır?

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Metabolik yaş nedir? Metabolik yaş nasıl hesaplanır?

Tüm insanların doğum yaşı ve metabolik yaşı vardır. Kimilerinin metabolik yaşı, doğum yaşına göre daha büyük veya küçük olabilir. Metabolizma yaşı tespit etmek için en doğru yöntem bir uzmana danışmaktır. Peki, metabolik yaş nedir? Metabolik yaş nasıl hesaplanır?

Metabolik yaşı, fiziksel durum, metabolizma çalışma hızı, genetik, beslenme rutini ve spor düzenine göre değişiklik gösterir. Metabolik yaşı doğum yaşından yüksekse ve aradaki fark fazlaysa sağlık problemleriyle karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksektir. İngiliz bilim adamları, insanın gerçek vücut yaşının fiziksel sağlık göstergeleriyle hesaplanabileceğini düşünüyor.

Metabolik yaş nasıl hesaplanır?

Yaşlanma Uzmanı Prof. Robert Weale, biyolojik yaşın takvim yaşından daha fazla olabileceğini savunanlardan... Biyolojik yaşı hesaplama testi Daily Mirror gazetesinde yayınlanmıştı. İşte o test:

CİLT ELASTİKİYETİ

Cilt yaşlandıkça, kolajen ve elastin maddeleri azalır ve elastikiyetini kaybeder. Elinizin üzerindeki deriyi çimdikler gibi tutarak çekin ve bir dakika bu şekilde tutun. Deriyi bıraktığınızda tekrar normal, düz hale gelmesi ne kadar zaman alıyor?

1 - 2 saniye: 30'lu yaşlar
3 - 4 saniye: 40'lı yaşlar
5 - 10 saniye: 50'li yaşlar
11 - 30 saniye: 60'lı yaşlar
31 - 45 saniye: 70'li yaşlar
45 saniyenin üzerinde: 80'li yaşlardasınız.

TEPKİ TESTİ

Tepki verme hızı yaşlandıkça azalır. Bunu ölçmek için, yazı yazarken kullandığınız elinizi açın ve bir arkadaşınızdan elinizin üzerinde 45 cm'lik bir cetvel tutmasını isteyin. Cetveli bıraktığında yakalayın. Tuttuğunuz yer, ne kadar hızlı tepki verebildiğinizi gösterir.
Cetveli yakaladığınız yer:
14 cm'ye kadarsa: 20'li yaşlar
15 - 24 cm: 30'lu yaşlar
25 - 29 cm: 40'lı yaşlar
30 - 35 cm: 50'li yaşlar
40 cm ve üzeri: 60'lı yaşlardasınız.

ZİHİNSEL ZİNDELİK

100'den geriye doğru 0'a kadar 7'şer 7'şer sayın. Ne kadar sürede sayabiliyorsunuz? 25 saniyeden uzun sürmesi zihinsel yaşlanma göstergesidir.
20 saniyeden kısa: 40 yaşın altındasınız
25 saniye: 40 - 60 yaşlarındasınız

DENGE

Sağ ayağınızı 45 derece eğik halde tutarak sol ayağınızın üzerinde durun, ellerinizi de kalçanızın üzerine koyun ve gözlerinizi kapatın. Dengenizi kaybedip sağ ayağınızı yere koymadan ne kadar durabileceğinizi ölçün. Bu hareketi birkaç dakika arayla 3 kez tekrarlayın ve bu şekilde ortalama ne kadar durabildiğinizi hesaplayın.

70 saniyeden fazla: 20'li yaşlar
60 - 69 saniye: 30'lu yaşlar
50 - 59 saniye: 40'lı yaşlar
40 - 49 saniye: 50'li yaşlar
30 - 39 saniye: 60'lı yaşlar
20 - 29 saniye: 70'li yaşlar
19 saniyeden az: 80'li yaşlardasınız.

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