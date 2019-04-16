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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
16.04.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Menoraji nedir, belirtileri nelerdir?

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Menoraji nedir, belirtileri nelerdir?

Kadınların yaşadığı bir sağlık problemi olan menoraji, kişilerin sosyal yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Menoraji önlem alınmadığı takdirde anemiye neden olarak; yorgunluk, halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtilere sebep olabilir. Peki, menoraji tam olarak nedir, belirtileri neler?

Menoraji veya aşırı âdet kanaması, âdet döneminde aşırı vajinal akıntının meydana geldiği ve anormal uterin kanama (AUK) kategorisinde değerlendirilen bir durumdur.

Anormal uterin kanamaları üreme sistemindeki yapısal anormallikler, anovülasyon, kanama bozuklukları, hormon sorunları (hipotiroidizm gibi) veya üreme sisteminde bulunan kanserlerden kaynaklanabilir. İlk değerlendirme, hamilelik durumu, menopozal durum ve kanama kaynağını bulmayı amaçlar.

Tedavi durumun nedenine, şiddetine ve yaşam kalitesine olan etkisine bağlıdır. İlk tedavi genellikle kontraseptif hapları içerir. Cerrahi yöntemler, semptomları geçirelemeyen kadınlarda ikinci adım tedavi olabilir. 1000 kadından yaklaşık 53'ü AUK'dan etkilenmektedir.

MENORAJİ NEDENLERİ NELERDİR?

Menorajinin ortaya çıkışı birçok nedene bağlı olabilir. Hormonal sebeplere örnek olarak polikistik over sendromu ve tiroit problemleri sayılabilir. Genellikle yumurtlamanın olmaması sorunu mevcuttur. Ayrıca ergenlik çağında veya menopoz dönemine yakın zamanlarda da görülebilir.

Rahim içi araçlar, rahim kanseri, rahim içi kalınlaşması (hiperplazi), endometriozis, ilaçlar (örneğin; hormonal ilaçlar, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar), karaciğer hastalıkları, rahim iltihapları menoraji sebepleri olarak belirtilebilir.

 

 

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