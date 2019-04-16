Menoraji nedir, belirtileri nelerdir?
Kadınların yaşadığı bir sağlık problemi olan menoraji, kişilerin sosyal yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Menoraji önlem alınmadığı takdirde anemiye neden olarak; yorgunluk, halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtilere sebep olabilir. Peki, menoraji tam olarak nedir, belirtileri neler?
Menoraji veya aşırı âdet kanaması, âdet döneminde aşırı vajinal akıntının meydana geldiği ve anormal uterin kanama (AUK) kategorisinde değerlendirilen bir durumdur.
Anormal uterin kanamaları üreme sistemindeki yapısal anormallikler, anovülasyon, kanama bozuklukları, hormon sorunları (hipotiroidizm gibi) veya üreme sisteminde bulunan kanserlerden kaynaklanabilir. İlk değerlendirme, hamilelik durumu, menopozal durum ve kanama kaynağını bulmayı amaçlar.
Tedavi durumun nedenine, şiddetine ve yaşam kalitesine olan etkisine bağlıdır. İlk tedavi genellikle kontraseptif hapları içerir. Cerrahi yöntemler, semptomları geçirelemeyen kadınlarda ikinci adım tedavi olabilir. 1000 kadından yaklaşık 53'ü AUK'dan etkilenmektedir.
MENORAJİ NEDENLERİ NELERDİR?
Menorajinin ortaya çıkışı birçok nedene bağlı olabilir. Hormonal sebeplere örnek olarak polikistik over sendromu ve tiroit problemleri sayılabilir. Genellikle yumurtlamanın olmaması sorunu mevcuttur. Ayrıca ergenlik çağında veya menopoz dönemine yakın zamanlarda da görülebilir.
Rahim içi araçlar, rahim kanseri, rahim içi kalınlaşması (hiperplazi), endometriozis, ilaçlar (örneğin; hormonal ilaçlar, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar), karaciğer hastalıkları, rahim iltihapları menoraji sebepleri olarak belirtilebilir.
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