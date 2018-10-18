Meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı nasıl anlaşılır?
Her yaşta ortaya çıkabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen Meniere hastalığı, görüldüğü kişilerin hayatını kabusa çevirebiliyor. Meniere hastalığının en önemli bulgusu; belirli periyodlar halinde gelen baş dönmesi atakları. Peki, Meniere hastalığı tam olarak nedir?
Meniere hastalığı, iç kulak sıvılarındaki basınç artışı olarak tanımlanıyor. Basınç artışının sebebi kesin olarak belli değildir ancak sıvı üretiminin atılımdan fazla olması yahut iç kulak sıvılarının boşaldığı kanallarda tıkanıklık olması ile basınç artışı gelişebilir. Meniere hastalığı, her yaşta görülebilmesine rağmen 40-60 yaş aralığında daha sık görülür. Türkiye için ortalama yaş 48’tir. Çift taraflı olgulara rastlanma sıklığı %20 civarında olsa da takiplerde bu oranın yükseldiği görülmüştür. Tedaviyi planlarken tek taraflı mı iki taraflı mı olduğu önemlidir.
MENİERİ HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren Meniere hastalığının başlıca belirtileri ise şunlardır:
• Baş dönmesi
• Kulak uğultusu
• Başta dalgalı işitme kaybı
• Kulakta dolgunluk hissidir.
Baş dönmesine bulantı, kusma, çarpıntı, ishal terleme, ölüm korkusu eklenebilir. Bu belirtilerin bir kısmı panik atak nöbetleryle karışmasına neden olabilir. Baş dönmesi aniden başlar, 20 dakika ile 24 saat arasında sürebilir. Ancak genellikle 2 saatin altında sonlanır. Hiçbir zaman 24 saati geçmez.
Baş dönmesi başlamadan önce bazen kulakta dolgunluk hissi oluşabilir. Gerginlik, stres ve aşırı tuz alımı baş dönmesi ataklarını başlatabilir. Baş dönmesi atakları arasında hasta tamamen normal ya da hafif dengesiz olabilir. Hastaların %2’sinde bilinç kaybı olmadan denge kaybı ve yere düşme atakları olabilir.İşitme kaybı baş dönmesi olduğu dönemde olur ve kalın seslerdedir (alçak frekanslardadır). Hastalığın ilk zamanlarında baş dönmesi atakları sonrasında azalan işitme düzelir fakat ilerleyen yıllarda atak sonrasında da işitme kaybı kalıcı hale gelir. Dalgalanmalara ilk 5 yıl içinde daha çok rastlanır. Kulak çınlaması hastadan hastaya değişir ve uğultu şeklindedir
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