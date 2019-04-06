Menenjit aşısı ne zaman yapılır?
Ani ateşi, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendisini gösteren ve tedavi edilmediği takdirde hayati risk oluşturan menenjit hastalığı, yüzyıllardır insanların sağlık sorunlarından birini oluşturuyor. Temas ve solunum yoluyla bulaşan bu hastalık aşı ile korunarak önlenebiliyor. Peki, her yaştan kişinin risk grubunda olduğu menenjit hastalığı aşısı ne zaman yapılır? İşte, menenjit aşısı ve menenjite ilgili bazı bilgiler...
Menjitin kuluçka süresi ortalama 3-4 gün olmakla beraber 2 ile 10 gün arasında değişebiliyor. Hastalığın etkeni Neisseria meningitidisadı verilen bir bakteridir. İşte tek korunm yöntemi aşılama olan menenjit hastalığı ile ilgili merak edilenler...
MENENJİT NEDİR?
Meningokoksik menenjit, ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, ense sertliği ve sıklıkla pembe renkli döküntüler ile seyredebilen bir hastalıktır. Özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde daha fazla görülür. Kalabalık yerlerde ve toplu yaşanan yerlerde hasta kişilerden diğerlerine bulaşma ihtimali daha fazladır. Hastalığın etkeni Neisseria meningitidisadı verilen bir bakteridir.
KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Meningokokal hastalığın insanlar arasında en sık görüldüğü yaş grupları 3 kategoriye ayrılır. Özelikle 1 yaşından küçük bebeklerde (0-6ay), ergenler ve 16-24 yaş arasındaki genç erişkinlerde ve 65 yaş ve üzeri grupta hastalık daha fazla oranda görülmektedir.
Hastalığa yatkınlık yaratan diğer faktörler aşırı kalabalık ortamlarda yaşama (yatılı okullar ve askeriye), yoksulluk, sigara içmek veya sigaraya maruz kalmak, özellikle grip başta olmak üzere viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmek, kış ayları ve yeni bir topluma taşınmak sayılabilir.
MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?
Korunmada, hekim tarafından uygun görülen yakın temaslı kişilere proflaktik(koruyucu) antibiyotik verilmesi önemlidir.
Meningokok aşısı, ülkemizde sadece risk gruplarına yapılmakta ve rutin bağışıklama takvimi içinde yer almamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde er ve erbaşlara rutin olarak uygulanmasının yanı sıra, hastalık etkeninin sürekli olarak görüldüğü bölgeleri ziyaret edecek olanlara (Hac ziyareti gibi) meningokok aşısı yapılmaktadır.
Menactra: 9-23 aylık çocuklara en az 3 ay arayla iki doz, 2 yaşından 11 yaşına kadar olan çocuklara ise tek bir doz şeklinde uygulanır.
Nimenrix: 12 aylıktan itibaren çocuklara, ergen ve yetişkinlere tek bir doz şeklinde uygulanır.
Her iki aşıda kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır. Asla damar içine, deri içine ya da deri altına enjekte edilmemelidir. Aynı enjektör içinde başka aşıyla karıştırılmamalıdır. Diğer aşılarla aynı zamanda ancak farklı anatomik bölgeden yapılabilir.
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