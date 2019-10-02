Meme kanseri hastaları ve ünlüler Pembe Festival'de buluşuyor
Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), Meme Kanseri Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde üçüncü kez düzenleyeceği Pembe Festival 2019’da meme kanseri hastalarını ve yakınlarını bir araya getiriyor.
İki gün sürecek olan Pembe Festival’e aynı zamanda ünlü isimler de konuk olacak. Meme kanserini yenen sevilen sanatçılar meme kanseri serüvenlerini anlatırken, Psikiyatrist- Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve ‘Hayat Cesurlara Torpil Geçer’ kitabıyla hayli ses getiren Bircan Yıldırım katılacakları söyleşilerle hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelecekler. Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise, moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı’nın yapacağı, kadın sağlık habercilerinin konuşmacı olarak katılacağı ‘Medyada Meme Sağlığı’ söyleşisi olacak.
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