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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
18.04.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Meme estetiği bebek emzirmeye engel değil

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Meme estetiği bebek emzirmeye engel değil

Son yıllarda çok sık talep gören meme estetiğiyle ilgili merak edilenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi anlattı. Çelebi, meme estetik operasyonunun bebek emzirmeye engel olmadığını da belirtti

ABD de bulunan Dünya'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic'de estetik cerrahi üzerine çalışan ve Denizli Özel Ege Hastanesi'nde hizmet veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi meme büyütme operasyonuyla ilgili şu bilgileri aktardı;

OPERASYON KİMLERE YAPILIR?

Meme büyütme operasyonlarını yapısal olarak küçük, aşırı kilo verme sonrası deformasyona uğramış, emzirme sonrası küçülmüş ve içi boşalmış memelere yaparız. Memede sarkma ile küçüklüğün birlikte olduğu hastalarda, meme dikleştirme operasyonu ile birlikte yapmak gerekir.

Meme büyütme operasyonlarında silikon protezler kullanılmaktadır. Protezlerin round (yuvarlak) ve anatomik (damla) şeklinde tipleri mevcuttur.

Silikon meme protezleri çoğunlukla meme altından yapılan yaklaşık 4 cm’lik bir kesi yoluyla uygulanır. Memenin büyüklüğü ve yapısına göre meme dokusunun arkasında, meme kasının arkasında veya hem meme kası hem de meme dokusu arkasında (dual teknik) cerrahi olarak hazırlanan boşluğa yerleştirilir. Meme protezinin ve dolayısıyla oluşacak memenin büyüklüğüne karar verirken hastanın istekleri göz önüne alınmakla birlikte göğüs duvarının yapısı ve genişliği belirleyici faktörlerdir.

BEBEK EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL

Operasyon genel anestezi altında yapılır. Hasta operasyon akşamı veya ertesi gün taburcu edilir. Protezler ömür boyu kalıcıdır. Bir problem olmadığı sürece çıkarılması gerekmez. Doğum sonrası emzirmede problem olmaz. Rahatlıkla süt verilebilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda meme kanseri ile silikon meme protezi uygulanması arasında anlamlı bir bağlantı kurulmamıştır.

Ameliyat sonrası günlük sosyal aktivitelere dönüş 1 hafta içinde olur. 1 ay sonra spora başlayabilir. Güneşlenmek ve solaryuma girmek proteze zarar vermez.

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