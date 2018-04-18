Meme estetiği bebek emzirmeye engel değil
Son yıllarda çok sık talep gören meme estetiğiyle ilgili merak edilenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi anlattı. Çelebi, meme estetik operasyonunun bebek emzirmeye engel olmadığını da belirtti
ABD de bulunan Dünya'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Mayo Clinic'de estetik cerrahi üzerine çalışan ve Denizli Özel Ege Hastanesi'nde hizmet veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Çelebi meme büyütme operasyonuyla ilgili şu bilgileri aktardı;
OPERASYON KİMLERE YAPILIR?
Meme büyütme operasyonlarını yapısal olarak küçük, aşırı kilo verme sonrası deformasyona uğramış, emzirme sonrası küçülmüş ve içi boşalmış memelere yaparız. Memede sarkma ile küçüklüğün birlikte olduğu hastalarda, meme dikleştirme operasyonu ile birlikte yapmak gerekir.
Meme büyütme operasyonlarında silikon protezler kullanılmaktadır. Protezlerin round (yuvarlak) ve anatomik (damla) şeklinde tipleri mevcuttur.
Silikon meme protezleri çoğunlukla meme altından yapılan yaklaşık 4 cm’lik bir kesi yoluyla uygulanır. Memenin büyüklüğü ve yapısına göre meme dokusunun arkasında, meme kasının arkasında veya hem meme kası hem de meme dokusu arkasında (dual teknik) cerrahi olarak hazırlanan boşluğa yerleştirilir. Meme protezinin ve dolayısıyla oluşacak memenin büyüklüğüne karar verirken hastanın istekleri göz önüne alınmakla birlikte göğüs duvarının yapısı ve genişliği belirleyici faktörlerdir.
BEBEK EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL
Operasyon genel anestezi altında yapılır. Hasta operasyon akşamı veya ertesi gün taburcu edilir. Protezler ömür boyu kalıcıdır. Bir problem olmadığı sürece çıkarılması gerekmez. Doğum sonrası emzirmede problem olmaz. Rahatlıkla süt verilebilir. Yapılan bilimsel çalışmalarda meme kanseri ile silikon meme protezi uygulanması arasında anlamlı bir bağlantı kurulmamıştır.
Ameliyat sonrası günlük sosyal aktivitelere dönüş 1 hafta içinde olur. 1 ay sonra spora başlayabilir. Güneşlenmek ve solaryuma girmek proteze zarar vermez.
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