Mehmet Ali Erbil’in hastalığı olarak biliniyor: Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer adıyla kılcal sızıntı sendromu, kan plazmasından kılcal duvarlardan, kan dolaşım sisteminden çevre dokulara, kas bölmelerine, organlara veya vücut boşluklarına kaçması ile karakterizedir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Bu hastalığın ilk belirtileri arasında yorgunluk, bulantı, karın ağrısı, aşırı susama ve vücut ağırlığında ani artış sayılabilir. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Bazı insanlar yaşamları boyunca bir bölüm ve diğerleri yılda birkaç kez olur. Birçok durumda nedeni bilinmemektedir.

KAÇIŞ SENDROMU NEDEN OLUR?

"Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen bir hastalık olan kaçış sendromu, hala neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen gizemli bir sağlık problemidir. Dünyada ve Türkiye’de çok nadir görülse de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve erken müdahale edilmediğinde ölüme kadar götüren kaçış sendromunu Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal anlatıyor."

Kaçış sendromunun neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığı tetikleyen bazı durumlar vardır. Bunların başında kemiklerin ağır hasar görmesi gelir. Bunun sebebi ise şudur. Ağır hasar gören kemiklerdeki dokuların kılcal damarlara geçip tıkanması çok zor bir ihtimal de olsa kaçış sendromunda gerçekleşmektedir.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalık, oldukça hızlı oluşan bir durumdur. Şöyle ki, olayın seyri kılcal damarlarda çok hızlı gerçekleşir. Hastanın bir anda tansiyonu düşmeye başlar ve şoka girer. Tam bu noktada müdahale edilmezse geri dönüşü zor durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü dışarı çıkan sıvı, akciğer, kalp, karın zarı gibi vücudun belli bölgelerine ulaşır. Aynı zamanda kandaki albümin seviyesinin düşmesiyle birlikte kandaki yoğunluk artar, akıcılığı azalır. Kaçış sendromunu tetikleyen durumlar;

Kemoterapi,

Hantan virüsü,

Endokrin hastalıkları,

Bypass,

Hipotansiyon,

Böbrek yetmezliği.