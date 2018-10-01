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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sağlık
01.10.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

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Mate çayı nedir? Mate çayı faydaları nelerdir?

Mate Çayı, içeriğinde yüksek oranda kafein bulunduran bitkiler arasında yer almaktadır. Kolestrolü düşürme, iştahı azaltma ve yağ yakma etkisiyel özellik formununu korumak isteyenlerin tercih ettiği Mate Çayı, kanser hücrelerini ise yavaşlatıyor. Peki, Mate Çayının faydaları nelerdir? İşte, merak edilen bitki çayı hakkında bazı bilgiler

Mate Çayı, etkileri ile alternatif tıp tutkunlarının araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Güney Amerika’da çok popüler olan yerba mate, Paraguay çayı olarak da bilinir ve hem antioksidanlar hem de vitamin bakımından oldukça zengindir. Yağla savaşan matein etken maddesi içerir. Matein metabolizma hızınızı ve enerjinizi artırır. Yeme krizlerini bastırmasıyla bilinen bu çay, aç olmadığınız halde yöneldiğiniz gereksiz kalorileri almanızı engeller. Ayrıca bazı insanların kahve tüketince yaşadıkları kafeine bağlı olumsuz etkileri yaratmaz ve uzun süren taze bir enerji verir.

Güney Amerika’da sıklıkla tüketilen mate çayı, içeriğinde bulunan kafein sayesinde vücudu uyarıcı etkiye sahip. Bu uyarıcı etkisiyle de iştahı bastırarak kilo vermede oldukça önemli rol üstleniyor. Zayıflamaya büyük etkisi olan mate çayının diğer faydalarını Diyetisyen Serap Orak Tufan anlattı.

Mate çayı; Arjantin başta olmak olmak üzere, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığı Güney Amerika coğrafyasında sıklıkla tüketilen, geleneksel ve sıcak bir içecektir. Kahveye benzeyen acımsı bir tadı vardır. Mate bitkisinin yeşil yaprakları toplanır, kurutulur ve tıpkı siyah çay gibi kavrulur. İçmeden önce kavrulan bu yapraklar kaynamış suda demlenir. Özel bir kupayla ve pipetle servis edilir.

ZAYIFLAMAYA ETKİSİ BULUNUYOR

Mate bitkisinin içeriğinde kafein, teobromin, kafeik asit türevleri ve flavanoitler başta olmak üzere saponinler ve nitrit glikozitleri de bulunur. Bileşimindeki kafein ve klorojenik asit nedeniyle uyarıcı bir etkisi olduğundan, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun giderilmesinde etkilidir. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi de vardır. Bu etkileri nedeniyle ödem atıcı ve metabolizmayı uyarıcı, enerji verici olarak kullanılır. Aynı zamanda iştahı baskılar ve sindirimi kolaylaştırır.

KAFEİN ORANI DAHA YÜKSEK

1 kupa mate çayı (yaklaşık 230 ml) ortalama 80 mg kafein içerir. Bu siyah çayın 2 katı, yeşil çayın ise neredeyse 3 katı kadardır. 1 fincan espresso (yaklaşık 45 ml) ile hemen hemen aynı miktarda kafein içerir. 1 kupa filtre kahvede ise ortalama 110 mg kafein bulunur. 


 

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