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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
07.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Matcha tozu nedir, nasıl kullanılır?

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Matcha tozu nedir, nasıl kullanılır?

Çin’de ve diğer yakın ülkelerde sıklıkla kullanılan matcha tozu ülkemizde de popüler bir hal aldı. Yeşil çayın toza dönüştürülmüş olan hali matcha tozu, şekerle uyumundan dolayı tatlı yapımında da tercih edilir. İşte, matcha tozuyla ilgili diğer bilgiler

Matcha, özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozudur. Geleneksel olarak, klasik Japon çay seremonisinde kullanılır. Ayrıca, wagashi tatlısı türlerine, yeşil çaylı dondurmaya, soba adlı yemeğe gıda ilavesi olarak kullanılmaktadır. Maçça tozuna da “Maçça” denir.

Matcha, ilk kez 10.yüzyılda üretilmiştir. Çinlilerin Maçça yöntemi Japonya’ya Kamakura dönemde(1185-1333), Çin’den (Tang henedanı)(618–907) getirilmiş. Çinlilerin Maçça yöntemi rahip Eisai tarafından 1191’de Çinden getilirmiş. O dönemdeki Maçça günümüzdeki gibi yeşil olmayıp, kahverengi idi.

Matcha, yemeğin malzemesi olarak da sık sık kullanılır. Ayrıca şekerle uyumundan dolayı tatlı yapımında da tercih edilir. Örneğin; wagaşi(japon tatlısı), kek veya kurabiye gibi tatlılar, dondurma ve çikolata. Aynı zamanda, Japon yemeği olan Tempura’yı yerken bazen tuza Maçça eklenir. Buna da Maçça tuzu denir.

 

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