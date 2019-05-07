Matcha tozu nedir, nasıl kullanılır?
Çin’de ve diğer yakın ülkelerde sıklıkla kullanılan matcha tozu ülkemizde de popüler bir hal aldı. Yeşil çayın toza dönüştürülmüş olan hali matcha tozu, şekerle uyumundan dolayı tatlı yapımında da tercih edilir. İşte, matcha tozuyla ilgili diğer bilgiler
Matcha, özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozudur. Geleneksel olarak, klasik Japon çay seremonisinde kullanılır. Ayrıca, wagashi tatlısı türlerine, yeşil çaylı dondurmaya, soba adlı yemeğe gıda ilavesi olarak kullanılmaktadır. Maçça tozuna da “Maçça” denir.
Matcha, ilk kez 10.yüzyılda üretilmiştir. Çinlilerin Maçça yöntemi Japonya’ya Kamakura dönemde(1185-1333), Çin’den (Tang henedanı)(618–907) getirilmiş. Çinlilerin Maçça yöntemi rahip Eisai tarafından 1191’de Çinden getilirmiş. O dönemdeki Maçça günümüzdeki gibi yeşil olmayıp, kahverengi idi.
Matcha, yemeğin malzemesi olarak da sık sık kullanılır. Ayrıca şekerle uyumundan dolayı tatlı yapımında da tercih edilir. Örneğin; wagaşi(japon tatlısı), kek veya kurabiye gibi tatlılar, dondurma ve çikolata. Aynı zamanda, Japon yemeği olan Tempura’yı yerken bazen tuza Maçça eklenir. Buna da Maçça tuzu denir.
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