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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
07.03.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Mahlep nedir? Mahlebin faydaları neler?

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Mahlep nedir? Mahlebin faydaları neler?

Halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de isimlendirilen mahlep, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Kandil simidi tariflerinde adı sıkça geçen mahlep, çekirdek, toz, yağ ya da püre şeklinde aktarlardan kolayca temin edilebiliyor. Peki, mahlep tam olarak nedir, mahlebin faydaları neler?

Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türü.
Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır.
Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgulaşınca siyah bir renk alır.

Orman-step sınırındaki kurak yerlerin ağaçlandırılmasında öncü ağaç olarak kullanılır.

Orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında kalan coğrafya
anayurdunu oluşturmaktadır.

MAHLEBİN FAYDALARI

Özellikle kemik gelişimi yetersiz olan çocukların sütlerine katılan bu baharatın diğer faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca sıraladı.

• İdrar söktürücüdür.
• Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.
• Astıma iyi gelir.
• Balgam sökücü olarak kullanılır.
• Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.
• Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.

 

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