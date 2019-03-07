Mahlep nedir? Mahlebin faydaları neler?
Halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de isimlendirilen mahlep, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Kandil simidi tariflerinde adı sıkça geçen mahlep, çekirdek, toz, yağ ya da püre şeklinde aktarlardan kolayca temin edilebiliyor. Peki, mahlep tam olarak nedir, mahlebin faydaları neler?
Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından boylu çalı veya 8–10 m'ye ulaşan, kışın yaprağını döken bir ağaç türü.
Yapraklar dairemsi ya da geniş yumurta biçiminde, boyları 3–6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır.
Güzel kokulu çiçekleri beyaz renklidir. küçük veya 5–6 mm büyüklüğündeki meyve olgulaşınca siyah bir renk alır.
Orman-step sınırındaki kurak yerlerin ağaçlandırılmasında öncü ağaç olarak kullanılır.
Orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında kalan coğrafya
anayurdunu oluşturmaktadır.
MAHLEBİN FAYDALARI
Özellikle kemik gelişimi yetersiz olan çocukların sütlerine katılan bu baharatın diğer faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca sıraladı.
• İdrar söktürücüdür.
• Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.
• Astıma iyi gelir.
• Balgam sökücü olarak kullanılır.
• Prostat büyümesini engellemeye yardımcıdır.
• Midede hazımsızlık ve gaz problemlerinde etkilidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle