Magnezyum eksikliği nasıl anlaşılır? Hangi besinlerde bulunur?

Vücudunuzun ve beyninizin sağlığında önemli bir rolü olan magnezyum, insan vücudunda en fazla bulunan minerallerden biridir. Magnezyum eksikliğinin sebepleri değişebilir. Yetersiz besin alımı veya vücuttaki magnezyum kaybı bu nedenlerden birkaçıdır. Magnezyum kaybı ile ilişkili sağlık sorunları arasında diyabet, çölyak hastalığı ve aç kemik sendromu sayılabilir. Çok fazla alkol kullanan insanlar da yüksek risk altındadır. Bununla birlikte, sağlıklı bir diyet yapsanız bile yeterince bu minerali almıyor olabilirsiniz. Ancak magnezyum oranı yüksek yiyecekler tüketerek bu eksikliği giderebilirsiniz. Magnezyum bulunan yiyecekleri diyetinize dahil etmek, genel sağlığınızı da destekler. Peki Magnezyum nelerde bulunur?

Bitter çikolata



Magnezyum açısından çok zengindir, 1 gramlık (28 gram) bir porsiyonda 64 mg'dır. Bu, önerilen günlük alım miktarının (RDI)% 16'sına denk gelmektedir. Bitter çikolata bağırsaktaki dost bakterileri besleyen prebiyotik lif içerir. Kalp sağlığı için özellikle yararlıdır çünkü atardamarlarınızı kaplayan hücreleri korur. Bu faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için en az% 70 kakao içeren çikolataları seçin.

Avokado

Avokado inanılmaz besleyici bir meyve ve lezzetli bir magnezyum kaynağıdır. Bir orta avokado, RDI'nin% 15'ini oluşturan 58 mg magnezyum sağlar. Avokadolar aynı zamanda potasyum, B-vitaminleri ve K vitamini bakımından da yüksektir. Ve çoğu meyveden farklı olarak, yağ oranı yüksektir

Fındık

Fındık besleyici ve lezzetlidir. Badem, kaju ve Brezilya fıstığı da dahil olmak üzere benzer kuruyemişlerde magnezyum oranı yüksektir. Buna ek olarak fındık, kalp sağlığı için yararlıdır ve aperatif olarak yendiğinde iştahı azaltabilir.

Bakliyat

Baklagiller, mercimek, fasülye, nohut, bezelye ve soya fasulyesi, yoğun miktarda magnezyum içeren bir bitki ailesidir. Ayrıca potasyum ve demir oranı da yüksektir, özellikle vejeteryanlar için önemli bir protein kaynağıdır. Baklagiller lif bakımından zengindir ve düşük glisemik indekse sahip oldukları için kolesterolü düşürür, kan şekerini kontrol edebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilirler

Soya peyniri

Soya peyniri, yüksek protein içeriği nedeniyle vejeteryan diyetlerinde genellikle temel bir besin maddesidir. Ek olarak, bazı çalışmalar, Soya peyniri tüketiminin atardamarlarınızı kaplayan hücreleri koruyabileceğini ve mide kanserine yakalanma riskinizi azaltabileceğini göstermektedir.

Keten, kabak ve chia tohumu

Tohumlar inanılmaz derecede sağlıklıdır. Birçoğu (keten, kabak ve chia tohumları dahil olmak üzere)yüksek miktarda magnezyum içerir. Ek olarak, tohumlar demir, tekli doymamış yağ ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Kepekli tahıllar

Buğday, yulaf ve arpa ile karabuğday ve kinoa gibi kepekli tahıllar, magnezyum dahil olmak üzere birçok besin maddesinin mükemmel kaynaklarıdır. Kontrollü çalışmalar, tüm tahılların kalp hastalığı riskini azalttığı göstermiştir. Dahası, glüten içermezler, bu nedenle çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı olan insanlar da bunlardan hoşlanırlar.

Yağlı balıklar

Özellikle yağlı balıklar, inanılmaz besleyicidir. Magnezyum oranı birçok balık türünde yüksektir. Somon, uskumru ve pisi balığı bunlardan birkaçıdır. Balık aynı zamanda potasyum, selenyum, B-vitaminleri ve diğer çeşitli besinler açısından da zengindir. Yağlı balıkların yüksek miktarda alınması, özellikle kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların azalmasıyla bağlantılıdır.

Muz

Muzlar dünyanın her yerinde en popüler meyveler arasındandır. Muz ayrıca C vitamini, B6 vitamini, magnezyum ve lif sağlar. Olgun muzlar şeker ve karbonhidratta diğer meyvelerden daha yüksektir, bu nedenle diyabetli insanlar için uygun olmayabilirler. Ancak, muzlar olgunlaşmamışsa, karbonhidratlarının büyük bir kısmı, sindirilmeyen ve emilmeyen dayanıklı nişastalardır. İltihabı azaltabilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Önemli miktarda magnezyum içeren yeşillikler arasında lahana, ıspanak, lahana ve şalgam sayılabilir. Yapraklı yeşillikler, A vitamini, C vitamini, K vitamini, demir ve manganez de dahil olmak üzere çeşitli besinlerin mükemmel bir kaynağıdır.