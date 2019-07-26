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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
26.07.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Maden suyunun faydaları neler? Maden suyu ve soda arasındaki fark

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Maden suyunun faydaları neler? Maden suyu ve soda arasındaki fark

Sık sık soda ile karıştırılan maden suyu, faydalarıyla dikkat çekiyor. Soda normal içme suyuna dışarıdan karbondioksit ilavesi yapılmış yapay bir içecektir. Çoğu meşrubatın ana maddesini teşkil eder. Şekerli, aromalı ve sitrik asit ihtiva eden soda türleri gazoz olarak adlandırılır. Maden suyu ise yeraltı sularından beslenir. Peki, maden suyunun faydaları neler?

Maden suyu, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara verilen isimdir.

Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içerirler. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda özel miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler içermeleridir. 500 ppm'den daha az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla içerenlere yüksek mineralli su denilmektedir.

Maden suyu ise yerin en derin katmanlarından çıkar, çıktığı yerin jeolojik özelliklerini taşır ve magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncı vasıtasıyla yer yüzüne çıkar. Yeryüzüne çıkarken geçtiği katmanlardan mineralleri de alarak yol alır. Bu durumda maden suyu mineralce çok zengindir.

Maden suyu ihtiva ettiği alkali oluşturucu minerallerle vücudun çeşitli elektrolitlerinin konsantrasyonunu düzenler ve özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat yoğunluğunu dengeler. Bu mineraller, organizmanın biyokimyasal reaksiyonlarına aktif olarak katılır ve düzenler.

Maden suyunun faydaları neler?

1) Kalorisi yoktur bu yüzden diyet yapanlar için istenildiği kadar tüketilebilir.

2) Vücutta bulunan gereksiz tuzun atılmasına yardımcı olur.

3) Yaşlılıkla birlikte gelen kırışıklıkları azaltır.

4) Kuru ciltleri nemlendirme özelliği vardır.

5) Magnezyum ve potasyum miktarını dengeler.

4) Kalsiyum ve fosfat miktarını düzene sokar.

5) Hamile olan kadınların kullanmasında yarar vardır çünkü besinleri daha rahat ve hızlı sindirmelerinde yardımcı olur.

6) Sivilceleri en aza indirir cilde canlı bir görünüm kazandırır.

7) Kemik yapısının gelişmesinde etkilidir.

8) Sindirim sisteminin kolay çalışmasını sağlar ve gaz problemini ortadan kaldırır.

9) Fazla yemek sonrasında oluşan şişkinliği giderir.

10) Prostat, kalp ve meme kanseri gibi hastalıkların riskini en aza indirir.

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