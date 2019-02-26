Maca kökü nedir? Maca tozunun faydaları neler?
Son yıllarda kullanım alanı genişleyen ve ismini geniş bir kitleye duyuran maca kökü, görünüşü itibariyle turpa benzetiliyor. Halk arasında "Peru ginsengi" adıyla da bilinen maca kökü, toz halinde kullanılıyor. Peki, maca tozunun faydaları neler, tüketirken nelere dikkat etmeli?
Turpgiller ailesinden olan maca kökü, soğuk ve fakir tarım topraklarında iyi şekilde yetişmektedir. Ancak ılık bölgeler ve And dağları dışında seralarda da belli zorluklara karşın yetiştirilmektedir. Genel olarak etli hipokotil kazık kökü için genelde yetiştirilmekle bu kök diğer turp türleri gibi sebze olarak kullanılabilir veya tıbbi bitki olarak kullanılır. Maca kökleri altın veya krem, kırmızı, mor, mavi, siyah veya yeşil renkte olabilir. Krem şeklindeki kökü olan türü tatlı bir türdür, siyah türü biraz acımsı bir tada sahip olup dayanıklılık enerji için kullanılmaktadır, kırmızı türünün ise fareler üzerinde yapılan deneylerde prostata iyi geldiği, prostatı küçülttüğü tespit edilmiştir.
Maca kökü; karbonhidrat, protein, fiber ve esansiyel mineraller (özellikle selenyum, kalsiyum magnezyum ve demir) açısından zengindir. Ayrıca linolenik asit, palmitik asit, oleik asit, steroller ve polisakkaritler içerir. Maca'nın 19 kadar amino asit, potasyum, kalsium, çinko, selenyum, demir, iyot, bakır ve magnezyum içerdiği saptanmıştır.
MACA KÖKÜ FAYDALARI
Aşırı yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik hissine karşı enerji seviyesini yükselterek yardımcı olur.
Fiziksel ve duygusal (zihinsel) dinginlik hissi verir.
Kuvvet verici, dayanıklılık ve atletik performansı artırıcı etkisi vardır.
Strese karşı fiziksel ve zihinsel olarak adaptasyon sağlanmasına yardımcı bir adaptojendir.
Hem erkek hem de kadınlarda libido, cinsel istek ve arzuyu arttırıcı etkisi vardır.
Vajinal kuruluk ve menopoz semptomlarına karşı yardımcı olur.
Kadınlarda cinsel uyarıcı ve vajinal ıslanmaya yardımcı etkisi vardır.
Erkeklerde cinsel iktidarsızlık ve sertleşme problemlerine yardımcı olabilir.
Her iki cinste de doğal hormon dengeleyici etkisi vardır.
MACA KÖKÜ NASIL KULLANILIR?
Maca kökü enerji seviyesini yükseltmek, daha güçlü ve dayanıklı olmak, yorgunluk ve halsizliği azaltmak veya gidermek ve cinsel güç için değişik kombinasyonları birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bazı araştırmalar maca kökünün kısa sürede afrodizyak etkisi yaratabileceğini tespit etmiştir.
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