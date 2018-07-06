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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
06.07.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

LYM nedir? LYM düşüklüğü nedir?

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LYM nedir? LYM düşüklüğü nedir?

LYM nedir sorusu birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir çeşit akyuvar hücresi olan LYM, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücutta yer alıyor. Peki, LYM nedir? LYM düşüklüğü nedir?

Lym, bir çeşit akyuvar hücresi olan lökosit türünden beyaz kan hücresidir. Bağışıklık sisteminin birer parçasıdırlar ve hastalıklara karşı savunma oluşturmak adına üretilirler. Büyük granüler lenfositler ve küçük lenfositler olarak iki çeşittir. Bakteri, virüs, mantar ve parazit kaynaklı hastalıklara karşı metabolizmayı savunurlar. Lenfosit hücreleri, kemik iliğinde, dalakta ve lenf bezlerinde üretilirler. Hemositoblast (kök hücreler)’den ürerler.

Lenfosit hücreleri, hem kan dolaşımında hemde lenfotik sistemde bulunurlar. Lenfositler, tüm akyuvarların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturur. Kan dolaşımındaki normal sayıları ortalama 1000 – 4800 µl civarıdır. Lenfositlerin tam sayısı, yapılacak hemogram (kan sayımı) testi işle belirlenir. Lenfositlerin iki türü vardır; B ve T hücreleri. B (Bond Marrow Dependent – Kemik iliği kaynaklı) tipi lenfosit hücreleri, savunma sistemi için hastalıklara karşı antikor üretirler.

LYM Yüksekliği

Lenfosit hücreleri, bazı durumlarda yükselir. Bu durum genellikle, metabolizmanın bir hastalığa karşı bağışıklık sistemini uyardığı ve lenfosit sayısının arttığı anlamına gelir. Mikrolitrede 3000^den fazla lenfosit sayısı lenfosit yüksekliği olarak değerlendirilir. Lenfosit yüksekliğine neden olan hastalıklar;

Su çiçeği

Grip hastalığı

Tüberküloz

Kabakulak hastalığı

Rubella Sendromu (Virüs kaynaklı enfeksiyon hastalığı)

Sitomegalovirüs herpes enfeksiyonu (Uçuk)

Bruselloz (hayvansal kaynaklı enfeksiyon)

Herpes Simpleks (Grip benzeri belirtiler gösteren enfeksiyon)

Bazı ilaçların yan etkileri

Mononükleoz (Tükürük ve salya yoluyla bulaşan, sıvı alımı ve dinlenme ile tedavi olan, dalak büyümesine neden olabilecek ciddi komplikasyonları bulunan hastalık

Toksoplazma (Sürüngen ve Kuş enfeksiyonu. İnsanlarda da görülebilir.)

Hepatit (Sarılık)

Kan nakli sonrası

Crohn sendromu (Sindirim sistemi iltihabına neden olan, otoimmun hastalığı. Gıda terapisi ve antibiyotik kullanımıyla tedavi edilir.)

AIDS (HIV virüsünün neden olduğu bağışıklık sistemi hastalığı. Yüksek bulaşıcışlık derecesine sahip bir hastalıktır.)

Otoimmun hastalıkları

Kan hücresi iltihabı

Lenfosit yüksekliği, mikrolitrede 3000’den fazla lenfosit sayısı görülmesiyle teşhis edilir.

LYM Düşüklüğü

Lenfosit düşüklüğü, bağışıklık sistemi yeteri miktarda lenfosit hücresi üretemediğinde görülür. Yetişkin ve çocuklarda, lenfosit seviyeleri farklıdır ve lenfosit düşüklüğü teşhisi konmadan önce bu farklılık dikkate alınmalıdır. Yetişkinlerde lenfosit, mikrolitrede 1000 hücrenin altına düştüğünde, çocuklarda ise 3000 hücrenin altında olduğunda lenfosit düşüklüğünden söz etmek mümkün olur. Lenfosit düşüklüğüne neden olan hastalıklar;

Bulaşıcı hastalıklar (Grip ve hepatit gibi)

Otoimmun hastalıkları (Bağışıklık sistemi bozuklukları)

Stereoid tedavisi ( Gluko ve Kortikosteroidler )

Radyoterapi / Gamma Knife (Beyin tümörlerinin tedavisi için kullanılan kesiksiz cerrahi olarak adlandırılan ışın tedavisi)

 

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