LYM nedir? LYM düşüklüğü nedir?
LYM nedir sorusu birçok kişi tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bir çeşit akyuvar hücresi olan LYM, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücutta yer alıyor. Peki, LYM nedir? LYM düşüklüğü nedir?
Lym, bir çeşit akyuvar hücresi olan lökosit türünden beyaz kan hücresidir. Bağışıklık sisteminin birer parçasıdırlar ve hastalıklara karşı savunma oluşturmak adına üretilirler. Büyük granüler lenfositler ve küçük lenfositler olarak iki çeşittir. Bakteri, virüs, mantar ve parazit kaynaklı hastalıklara karşı metabolizmayı savunurlar. Lenfosit hücreleri, kemik iliğinde, dalakta ve lenf bezlerinde üretilirler. Hemositoblast (kök hücreler)’den ürerler.
Lenfosit hücreleri, hem kan dolaşımında hemde lenfotik sistemde bulunurlar. Lenfositler, tüm akyuvarların yaklaşık yüzde 40’ını oluşturur. Kan dolaşımındaki normal sayıları ortalama 1000 – 4800 µl civarıdır. Lenfositlerin tam sayısı, yapılacak hemogram (kan sayımı) testi işle belirlenir. Lenfositlerin iki türü vardır; B ve T hücreleri. B (Bond Marrow Dependent – Kemik iliği kaynaklı) tipi lenfosit hücreleri, savunma sistemi için hastalıklara karşı antikor üretirler.
LYM Yüksekliği
Lenfosit hücreleri, bazı durumlarda yükselir. Bu durum genellikle, metabolizmanın bir hastalığa karşı bağışıklık sistemini uyardığı ve lenfosit sayısının arttığı anlamına gelir. Mikrolitrede 3000^den fazla lenfosit sayısı lenfosit yüksekliği olarak değerlendirilir. Lenfosit yüksekliğine neden olan hastalıklar;
Su çiçeği
Grip hastalığı
Tüberküloz
Kabakulak hastalığı
Rubella Sendromu (Virüs kaynaklı enfeksiyon hastalığı)
Sitomegalovirüs herpes enfeksiyonu (Uçuk)
Bruselloz (hayvansal kaynaklı enfeksiyon)
Herpes Simpleks (Grip benzeri belirtiler gösteren enfeksiyon)
Bazı ilaçların yan etkileri
Mononükleoz (Tükürük ve salya yoluyla bulaşan, sıvı alımı ve dinlenme ile tedavi olan, dalak büyümesine neden olabilecek ciddi komplikasyonları bulunan hastalık
Toksoplazma (Sürüngen ve Kuş enfeksiyonu. İnsanlarda da görülebilir.)
Hepatit (Sarılık)
Kan nakli sonrası
Crohn sendromu (Sindirim sistemi iltihabına neden olan, otoimmun hastalığı. Gıda terapisi ve antibiyotik kullanımıyla tedavi edilir.)
AIDS (HIV virüsünün neden olduğu bağışıklık sistemi hastalığı. Yüksek bulaşıcışlık derecesine sahip bir hastalıktır.)
Otoimmun hastalıkları
Kan hücresi iltihabı
Lenfosit yüksekliği, mikrolitrede 3000’den fazla lenfosit sayısı görülmesiyle teşhis edilir.
LYM Düşüklüğü
Lenfosit düşüklüğü, bağışıklık sistemi yeteri miktarda lenfosit hücresi üretemediğinde görülür. Yetişkin ve çocuklarda, lenfosit seviyeleri farklıdır ve lenfosit düşüklüğü teşhisi konmadan önce bu farklılık dikkate alınmalıdır. Yetişkinlerde lenfosit, mikrolitrede 1000 hücrenin altına düştüğünde, çocuklarda ise 3000 hücrenin altında olduğunda lenfosit düşüklüğünden söz etmek mümkün olur. Lenfosit düşüklüğüne neden olan hastalıklar;
Bulaşıcı hastalıklar (Grip ve hepatit gibi)
Otoimmun hastalıkları (Bağışıklık sistemi bozuklukları)
Stereoid tedavisi ( Gluko ve Kortikosteroidler )
Radyoterapi / Gamma Knife (Beyin tümörlerinin tedavisi için kullanılan kesiksiz cerrahi olarak adlandırılan ışın tedavisi)
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