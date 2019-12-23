Lodos neden baş ağrısı yapar?

Sonbaharda lodos rüzgârının yol açtığı basınç, şiddetli migren ataklarına yol açma ihtimali yüksektir. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli uyumaya ve akşam saatlerinde kahve içmemeye özen göstermek bir takım ağrılara maruz kalmamak için önlem olabilir.

Lodoslu havalarda baş ağrısı yaşayanların daha da arttığını belirten uzmanlara göre, bu durumdan korunmanın en etkili yolu ise mümkün olduğunca rüzgara maruz kalmamak.

Lodosun yarattığı hava değişimleri, duyarlı olanları daha çok etkiliyor, bu nedenle özellikle sinüzit şikayeti olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

Lodoslu havalarda bere veya şapka takmak lodostan korunmanın önemli faktörlerinden biri

- Rüzgarda durmamaya çalışın.

- Banyodan sonra hemen sokağa çıkmayın ve saçınızı iyice kurutun.

- Klimalı ortamlardan kaçının.

- Eğer imkanınız varsa lodos olan günlerde dışarıya çıkmayın.

- Pencere veya kapıyı bile açtığınızda, lodoslu havanın içeri gireceğini ve lodosun etkilerinin eve de yerleşeceğini unutmayın.

UYKU SİSTEMİ

Lodos denen hava hareketliliği, insan organizmasını her yönüyle etkileyen bir termal komplekstir. Bu kompleksten insan organizması bir bütün olarak algılanıp etkilenir. Lodos çoğu insanın uyku sistemini bozar. Bu rahatsızlık kiminde uykusuzluk, kiminde aşırı uyku şeklinde kendini gösterir.

BAŞ AĞRISI

İnsanlarda varolan patolojiyi uyaran lodos, birtakım hastalıklarda tipik bir faktör olarak rol oynar. Bazı baş ağrısı türlerini tetikleyip, şiddetli ve inatçı baş ağrılarına yol açar.

GÖZ KANLANMASI

Lodos ''metereosensible‘‘ denen, hava olaylarında duyarlı olan insan gruplarında, damar sistemlerini etkiler. Damar geçirgenliğini artırıp, azaltabilir, ağrılara yol açar. İnsanların yatkınlığı da varsa, göz kanlanmaları yaratabilir.

AĞRI VE SIZI

Yumuşak doku romatizması olan kişilerde lodosun etkisiyle ağrılar, sızılar kendini gösterir. Bu kişilerde ağrılarla birlikte, yorgunluk, başağrısı, sabahları yataktan kalkamamak, ağrılarla uyanmak gibi rahatsızlıklar yaşanır.

NEFES DARLIĞI

Lodos aynı şekilde, solunum yollarını etkileyip, nefes darlığı, solunum güçlüğü yaratabilir.